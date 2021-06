L’Athletic està molt pendent de la situació d’Aitor Fernández. Marcelino García Toral, tècnic de l’equip de San Mamés, ha demanat al president de l’entitat, Aitor Elizegi, un esforç per fitxar un porter després de l’eixida de Iago Herrerín. En aquests moments, el preparador asturià només disposa de dos porters en la seua plantilla: l’internacional absolut Unai Simón, indiscutible a les seues ordres malgrat l’irregular tram final de curs que ha completat, i el jove Jokin Ezkieta, alternativa sense pràcticament experiència en l’elit.

Però Marcelino vol un tercer porter per a millorar el nivell de la competència i, encara que és conscient de la dificultat d’un mercat més limitat que mai en termes econòmics, el porter granota és el preferit.

Aitor Fernández encaixa perfectament en la filosofia de l’Athletic per les seues arrels basques i perquè ja va formar part del planter de l’entitat. Per això, i atenent a la petició de l’entrenador, l’Athletic està disposat a fer un esforç pel porter granota.

En les oficines del Ciutat coneixen les pretensions de Marcelino, encara que l’aposta inicial del club sempre ha sigut la de mantindre Aitor Fernández i Dani Cárdenas, considerats dos porters de garanties, de cara al pròxim curs. De fet, la direcció esportiva acaba de millorar el contracte del porter d’Arrasate, al qual ha ascendit en l’escaló salarial (es manté la seua clàusula de 30 milions), i la revisió del contracte de Cárdenas, ara el pitjor pagat, és qüestió de temps, perquè acaba contracte en 2022 malgrat tindre dos anys addicionals (clàusula de 20 quilos). Les parts ja parlen i en el club entenen que és necessari que Cárdenas tinga un contracte d’acord amb la seua projecció.

En definitiva, la revisió contractual de tots dos és la prova de la confiança que té l’àrea esportiva en ells. Per a Paco, Aitor sempre va ser el titular, malgrat no completar el seu millor any, però Dani arriba amb força.

Ara bé, ningú perd de vista de portes endins la necessitat de quadrar el forat negre del fair-play, que obliga a vendre per valor de 16,5 milions aquest estiu. LaLiga ha comunicat als clubs que els terminis per a quadrar balanços s’ampliaran com a compensació a un any molt dur en termes econòmics per la pandèmia, però l’obligació continua existint.