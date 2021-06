El Govern donarà una ajuda mensual de 50 euros per fill a les famílies en situació de pobresa que tinguen menors a càrrec seu, estiguen o no percebent l’ingrés mínim vital (IMV). Una mesura que va anunciar ahir el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, i que afectarà 19.509 cases amb fills i filles a càrrec a la Comunitat Valenciana —8.730 d’ells, monoparentals— que reben l’IMV i que, en l’últim any, havien deixat de cobrar l’ajuda per fill a càrrec per ordre de l’executiu central per a “evitar duplicitats”, tal com va informar Levante-EMV.

En l’any de vida que té aquesta ajuda del Govern, s’han atés 31.602 famílies valencianes. No obstant això, l’aplicació d’aquesta ajuda va afectar directament les cases amb menors a càrrec seu, perquè l’estiu passat es va eliminar l’única ajuda per a xiquets i xiquetes en el si de famílies vulnerables que hi havia (oscil·lava entre els 28 i els 49 euros al mes).

Una prestació que, des de l’estiu passat, no era compatible amb l’IMV, llevat que es tractara de menors amb alguna discapacitat, tal com havien denunciat diferents entitats que treballen pels drets de la infància, com Save the Children, entre altres. Aquesta realitat canviarà a partir d’ara, segons va anunciar ahir el ministre José Luis Escrivá.

El mandatari va explicar que, aprofitant la tramitació parlamentària de l’ingrés mínim vital, es presentarà una esmena per a incorporar-hi aquesta ajuda com a complement.

“Estem calibrant la quantia i fins a on arribarem en termes de renda i patrimoni”, va explicar el responsable, que va assegurar que aquesta ajuda beneficiarà també famílies amb xiquets amb rendes que van més enllà dels llindars de l’IMV, és a dir, que estan en situació “no només de pobresa severa, sinó també moderada”. Escrivá va estimar que la nova “ajuda dels punts” (com es coneix col·loquialment) beneficiarà 500.000 menors a Espanya.

“Universalitzar el suport”

Però no només les famílies amb menors han vist i han viscut les deficiències de les prestacions socials, que van més enllà i no estan arribant a totes les persones que les necessiten. Ho explicitava així un estudi d’Oxfam Intermón que va desgranar aquest periòdic fa uns dies, en el qual es concretava que quasi 200.000 valencians en situació de pobresa severa no estan accedint a aquestes ajudes perquè hi ha requisits que blinden l’accés al cobrament i exclouen els col·lectius vulnerables dels suports estatals i autonòmics.

Prendre de referència el nivell de renda de l’any anterior o no tindre en compte les persones que tenen dificultats per a empadronar-se són alguns dels escenaris que, per a Oxfam Intermón, entorpeixen l’arribada de les ajudes a les persones necessitades, més enllà que tinguen fills o no.

Amb tot, dimarts, Liliana Marcos, de l’organització sense ànim de lucre, ja advertia en declaracions a aquest periòdic que, “a més de canviar els requisits que exclouen col·lectius en situació de pobresa de cobrar les ajudes, és necessari universalitzar el suport a la criança”, va dir. “No pot ser que hi haja milers de xiquets i xiquetes valencians que visquen en la pobresa, cal garantir que es tinguen els mitjans per a criar-los dignament”.