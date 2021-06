Tres dies de treballs en la zona. I, segurament, en seran molts més. Bombers de diversos parcs treballen des de dimarts, per relleus, per extingir l’incendi que es va produir en una nau industrial de l’Olleria. Fins a la zona s’han mobilitzat efectius d’Ontinyent, Paterna, Gandia, Alzira, Torrent i Xàtiva. “Continuem treballant amb diverses dotacions. Des que començàrem dimarts, no s’hi ha deixat de treballar mitjançant un sistema de relleus”, explicaven ahir fonts del Consorci.

Fonts de l’Ajuntament de l’Olleria van confirmar a Levante-EMV que s’havia iniciat un expedient de clausura de les instal·lacions, ja que els responsables mancaven de llicència d’activitat i la utilitzaven per a emmagatzemar roba usada. Ara, tot el material acumulat s’ha cremat i les flames han arrasat la nau industrial.

Atés que es tracta de productes tèxtils molt inflamables, els bombers s’han vist obligats a instal·lar un sistema de basses per a acumular la gran quantitat d’aigua necessària per a executar les tasques d’extinció, que està sent alimentada per diversos vehicles. La previsió és que els treballs en la zona s’executen durant tota la jornada de hui. “Cal recordar que la quantitat de roba emmagatzemada era molt elevada. Actualment no hi ha flama, però les piles de material continuen cremant-se, cosa que està fent que l’incendi s’estiga allargant dies”, precisaven des del Consorci.