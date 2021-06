L’Ajuntament de València tancarà totes les platges la nit de Sant Joan per a evitar la concentració de persones i, en definitiva, que es munte un gran botelló, en contra de les normes anticovid. Així ho ha anunciat aquest matí el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, després de la reunió de coordinació amb la Conselleria de Sanitat, en la qual s’ha decidit la prohibició de les celebracions del dia 23-24 en totes les platges de la Comunitat Valenciana.

La idea, segons Aarón Cano, és deixar que transcórrega un dia de platja normal el dia 23 de juny i, cap a les 20 hores, procedir al desallotjament dels arenals i al desplegament d’un dispositiu policial que impedisca accedir-hi durant tota la nit. L’any passat, les platges ja van estar tancades per la pandèmia i enguany tornarà a ser igual malgrat estar en plena desescalada i amb la vacunació molt avançada. Les autoritats sanitàries ja van dir que en el primer semestre de l’any 2021 no hi hauria celebracions de cap mena.

Cano ha explicat, fins i tot, que s’ha coordinat amb l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, per a tancar tot aquest tram de litoral, inclosa la Patacona.