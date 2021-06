L’aeroport de Manises i el de l’Altet han rebut hui els primers passatgers procedents de la resta de la Unió Europea que ja no necessiten de manera obligada la prova PCR per a entrar al país, després que hagen entrat en vigor les noves mesures del Govern que es van publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dissabte passat. En el cas de València, alguns dels turistes que van aterrar desconeixien la mesura i abans de viatjar s’havien fet la PCR, com era requerit fins diumenge. La PCR és, en general, més cara que l’anomenat “test ràpid” d’antígens, que a partir d’ara també queda acceptat com a requisit d’entrada per a les persones procedents de qualsevol zona de risc per covid-19. El test d’antígens presentat davant de les autoritats d’Espanya ha d’haver sigut expedit, això sí, en les quaranta-huit hores anteriors a l’arribada al país, de la mateixa manera que la PCR.

Així mateix, Espanya també accepta des d’aquest dilluns com a documents vàlids per a entrar al país els certificats de vacunació amb pauta completa i els certificats de recuperació de la malaltia amb un màxim de 180 dies a partir de la data en què es va prendre la primera mostra positiva de presència del virus en el cos. En el cas particular del Regne Unit, els viatgers a Espanya ja poden hi viatjar des del passat 24 de maig sense necessitat de cap prova i només presenten un formulari d’ingrés, si bé és cert que en tornar allí han de guardar quarantena.

Durant el matí de hui han arribat als aeroports valencians vols procedents de diversos llocs de la Unió Europea que ja es podien beneficiar d’aquesta flexibilització de les normatives d’entrada, com ara els Països Baixos, Polònia, França i Alemanya. Així, Francisco, un jove valencià que treballa als Països Baixos i que ha volat des d’Eindhoven per a passar unes quantes setmanes a casa, diu a Levante-EMV que desconeixia la nova mesura. “Si ho sé, compre la prova d’antígens en el súper per tres o quatre euros”, afirma, molest, després d’haver-se gastat 105 euros en la PCR. Una parella holandesa d’uns trenta anys, Olivia i Martin, conten que sí que van saber que no necessitaven la prova més cara, però va ser “massa tard”, quan ja tenien cita per a fer-se-la. “És un inconvenient, però també és bo perquè és més segur”, es consola Olivia, en referència a la major fiabilitat que fins ara s’ha atorgat a les proves PCR arreu del món.

Així mateix, hi han aterrat diversos avions procedents del Regne Unit. En el cas dels passatgers que procedien d’aquells llocs, després de dues setmanes que s’hagen aplicat les mesures que afavorien que vingueren pel baix risc sanitari i com a gest de complicitat per tal que les autoritats britàniques col·loquen Espanya en la seua llista verda de risc de covid-19, ja coneixien bé que no havien de presentar cap prova negativa de covid-19 per a ingressar-hi.