CaixaBank es dona tres setmanes per a tractar de tancar un acord amb els sindicats i pactar el seu ERO. L’entitat bancària ha comunicat aquest dilluns als representants dels treballadors que allarga fins al 29 de juny el període de consultes per a negociar l’acomiadament col·lectiu, tal com han confirmat fonts de la direcció. Les parts encara estan allunyades en diversos punts i les centrals, amb les condicions actuals, no accepten un expedient d’extinció que ara mateix se saldaria amb 7.605 acomiadaments. Davant de la prolongació de les converses, que vencien formalment el pròxim 10 de juny, els sindicats han desconvocat la vaga prevista per a la jornada del 9 de juny.

El mes preceptiu per llei de període de consultes no ha sigut suficient per a tancar un dels majors expedients de regulació d’ocupació en la història d’Espanya i les parts han pactat concedir-se tres setmanes més per a continuar negociant. De la mateixa manera que el BBVA, una altra entitat bancària actualment en vies d’acordar el seu ERO, va allargar les negociacions, CaixaBank ha certificat el mateix aquest dilluns. En paral·lel a la jornada de parades parcials que han convocat els treballadors del gegant bancari, els negociadors han tornat a seure a la taula. On hi ha hagut pocs avanços.

Un dels puntals en els quals insisteixen els sindicats és reduir el nombre d’afectats finals. Els 8.291 acomiadaments que inicialment va posar la direcció sobre la taula s’han anat rebaixant fins als 7.605 cessaments que preveu l’últim esborrany. La divisió comercial és un departament en què des de l’empresa reconeixen que poden disminuir alguna cosa més l’afectació, amb la intenció de redirigir part d’aquest personal per a la cobertura de baixes de llarga duració. Des dels sindicats han proposat que un grup de treballadors s’acollira a un pla d’excedències, per a descarregar de massa salarial durant un període limitat de temps al banc, però l’empresa ha vist amb recels aquesta proposta.

Fonts de la companyia han explicat que han oferit a les centrals estudiar “fórmules per a la redistribució territorial de l’excedent de personal”. És a dir, han obert la porta a acceptar que treballadors de diferents zones geogràfiques s’adherisquen al paquet d’eixides voluntàries i després siga l’empresa la que reequilibre les plantilles, amb mobilitat dels treballadors que es quedaren, per exemple.

Sense acord en les indemnitzacions

La suma de les indemnitzacions és un altre element que distancia les parts i que es continuarà debatent durant les pròximes tres setmanes. Segons càlculs de l’empresa, les demandes dels treballadors comportarien un desembossament d’uns 4.000 milions d’euros en indemnitzacions, mentre que l’oferta de l’empresa oscil·la en una forqueta d’entre 1.000 i 2.000 milions, segons han explicat fonts sindicals.

L’última oferta que va traslladar CaixaBank a les centrals en la reunió de la setmana passada incloïa un nou tram per a treballadors de 56 anys o més, que rebrien fins a complir els 63 anys un pagament fraccionat corresponent al 54 % del seu salari fix, a més del pagament del conveni especial amb la Seguretat Social. Un altre nou tram és per als de 54, que se sumen al que ja hi havia per als de 55 anys i que rebrien una indemnització de pagament únic consistent en un 53 % del salari multiplicat per 5,5, així com el pagament del conveni especial amb la Seguretat Social fins que el treballador complisca 61 o 62 anys.

I els treballadors de 52 i 53 anys, per la seua banda, rebrien una indemnització del 50 % del salari regulador multiplicat per 5,5. Per a la resta d’empleats, la indemnització seria de 35 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. D’altra banda, es manté en el 60 % el límit màxim d’empleats majors de 52 anys que poden adscriure’s al pla d’extincions de contracte, un dels punts més polèmics per als sindicats.