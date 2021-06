Sanitat ha notificat 203 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o per mitjà de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 395.761 persones. Per províncies, 30 a Castelló (41.100 en total); 42 a Alacant (148.179 en total); i 131 a València, (206.481 en total); el total de casos no assignats es manté en 1.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 142 persones ingressades: 27 a la província de Castelló, 5 pacients en UCI; 31 a la província d’Alacant, 7 d’aquests en UCI; i 84 a la província de València, 16 en UCI.

Des de l’última actualització s’han registrat 291 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 397.818 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 41.573 a Castelló, 148.493 a Alacant i 207.695 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

A més, no s’ha registrat cap mort per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de morts des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.441: 805 a la província de Castelló, 2.840 a la d’Alacant i 3.796 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.969 casos actius, la qual cosa suposa un 0,48 % del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat ja 3.032.762 dosis de la vacuna contra la covid-19 des que es va iniciar el procés de vacunació el mes de desembre passat. Un total de 2.051.142 persones tenen ja una dosi de la vacuna a la Comunitat Valenciana. Al mateix temps, amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosi de Janssen) hi ha 1.067.153 persones. Per províncies: 131.748 a Castelló, 388.332 a Alacant i 547.073 a València.