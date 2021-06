Municipis i col·lectius de l’Horta van celebrar dissabte el Dia Mundial del Medi Ambient amb diverses activitats. O guardons, com el cas d’Albalat dels Sorells, que va ser guardonat pel seu projecte “Albalat 0,0”. L’Ajuntament, a través del projecte “Albalat 0,0”, reflecteix i implementa polítiques mediambientals, que han tingut un protagonisme especial amb el guardó aconseguit en el Congrés Nacional de Medi Ambient, celebrat a Madrid, aquesta setmana.

En rebre el premi, l’alcalde va manifestar que el guardó “és un reconeixement a la tasca de l’Ajuntament compartida amb una ciutadania conscienciada i compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i pel futur del nostre planeta”.

Per la seua banda, Sònia Clemente, regidora de Medi Ambient i responsable del projecte “Albalat 0,0”, que també formava part de la delegació desplaçada a Madrid, recordava que “les accions que duem a terme des d’“Albalat 0,0” són fets concrets que milloren l’economia de les persones, com és el cas de les comunitats energètiques; reduir la petjada de carboni i estalviar milers d’euros en la factura de la llum, entre altres, són arguments incontestables que han ajudat a convertir-nos en un municipi referent a tota Espanya”.

El projecte “Albalat 0,0”, basat en les sis línies d’actuació per a millorar el municipi des de les polítiques mediambientals (energia, mobilitat, salut, residus, més verd i persones), ha sigut guardonat amb el primer accèssit en la categoria de municipis fins a 5.000 habitants en el Congrés Nacional del Medi Ambient (CONAMA).

La reducció del consum energètic, produir el màxim d’energia renovable al municipi, reduir la pobresa energètica, millorar la qualitat de l’aire que respirem o conscienciar i implicar la ciutadania són alguns dels motius que s’han valorat positivament per a aconseguir l’esmentat premi.

A Godella, diversos col·lectius mediambientals, com: Salvem Godella, Fem Via, Lluita contra les Inundacions i Defensa del Medi Ambient, Associació Salvem la Torreta del Pirata, van fer un passeig per la lloma de la Canyada de Trilles o Torreta del Pirata, dins de la Muntanyeta de Godella. I al mateix temps van aprofitar per a netejar tota la zona d’infinitat de brutícies que presentava la serra, com una sèrie de runes que enlletgeixen i embruten la muntanya. En aquest sentit, reclamen a l’Ajuntament que netege tots els abocadors “i que pose especial èmfasi en la vigilància i protecció de la zona”.

D’altra banda, es reivindica que tota la zona de la Muntanyeta de Godella es declare com a paratge natural municipal “pel seu valor natural, històric, cultural, arqueològic... no només per al municipi de Godella, sinó també per a tota l’àrea metropolitana de València”. Aquesta declaració, amb el projecte corresponent, comptaria amb ajudes dels fons de la Unió Europea en què es prioritzen els espais naturals i verds, més tenint present la situació d’emergència climàtica.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Massanassa, a través de la Regidoria de Joventut, ha posat en marxa un conjunt d’activitats d’educació i voluntariat ambiental en les quals han participat 170 persones, entre alumnat i professorat de 1r i 2n d’ESO del municipi, joves i famílies. Les activitats, emmarcades en el projecte “Planeta Massanassa”, van ser coordinades per l’Espai Jove.

L’alumnat de 2n d’ESO de l’IES de Massanassa va fer una ruta ambiental caminant que va discórrer pel marge del barranc del Pedrís. Els participants van aprendre sobre el paisatge, la història, la geografia, les aus i la vegetació, i la problemàtica dels residus i l’eutrofització, i van participar —amb l’equipament necessari— en la recollida de residus sòlids i la classificació d’aquests per a la gestió correcta que posteriorment es va fer.

Els participants de 1r d’ESO del col·legi San José i San Andrés es van desplaçar en bicicleta fins a l’embarcador de Barraquer, on es van realitzar un matí d’activitat d’educació ambiental per a conéixer alguns dels problemes de l’espai: abocament de residus sòlids, eutrofització o introducció d’espècies exòtiques, les solucions i com participar-hi. El grup va realitzar una acció de neteja per a retirar residus. Finalment, es va fer un passeig en barca fins al llac per a valorar el paisatge i conéixer algunes de les aus de l’ecosistema.

Aquesta mateixa activitat es va fer diumenge amb el col·lectiu familiar, amb una gran participació que va completar les 40 places oferides per l’Ajuntament per a aquest dia. En l’activitat de diumenge realitzada per a famílies van participar activament l’alcalde, Paco Comes, el regidor de Medi Ambient, Ximo Herrero, i el regidor Fran Raga. L’alcalde va recordar que “per a conservar el Parc Natural de l’Albufera és necessari conéixer el valor que té i això ho podrem aconseguir amb activitats d’educació ambiental i voluntariat que acosten les persones, joves i majors, a aquest espai únic”.

Tots els participants van conéixer la problemàtica ambiental del parc natural relativa als residus sòlids, així com el problema d’eutrofització de l’aigua. Però ha sigut important i hem de destacar la valoració de l’espai: la història, el paisatge, la fauna i el potencial per al desenvolupament sostenible del territori, així com la participació en la retirada de residus. Entre els quatre dies d’activitat s’han retirat i classificat: 32 kg d’envasos lleugers, 12,25 kg de botelles de vidre, 3,5 kg de paper i 51 kg de rebuig, a més d’elements voluminosos com un sofà, un matalaf o un tub d’escapament i fins i tot alguns bidons de biocides. Tots els residus recollits es van depositar en l’ecoparc i en els punts apropiats per a ser gestionats.

També en l’activitat es va promoure la mobilitat sostenible, ja que els desplaçaments es van fer bàsicament caminant i en bicicleta, i compartint el vehicle en el cas de les famílies que hi participaven amb xiquets molt menuts.