Nou firmes exportadores de cítrics han començat aquesta setmana el primer enviament de prova d’11 contenidors de taronges (unes 242 tones) a l’Índia amb tractament de fred en trànsit. L’Índia és el tercer productor més gran de cítrics del món, després de la Xina i el Brasil, però la seua enorme població –pròxima als 1.400 milions d’habitants– provoca que la pràctica totalitat de la seua collita (al voltant de 14 milions de tones, quasi el doble que l’espanyola) es comercialitze en el seu mercat domèstic. Les nou empreses que han participat en la càrrega, que ahir es va dur a terme des de les instal·lacions de Fricasa al port de Castelló, són Bagu, Juan Motilla, García Ballester, Vicente Giner, Martinavarro, Fruxeresa, Frutas Tono, Fontestad Citrus i Cañamás Hermanos.

Tot això forma part d’una acció conjunta promoguda, liderada i coordinada pel Comité de Gestió de Cítrics (CGC), que ha suposat també un esforç considerable per a la desena d’operadors que hi participen i que ha comptat, a més, amb una ajuda econòmica prestada a aquest efecte per la Conselleria d’Agricultura. Però l’expedició no hauria sigut possible sense el treball previ del Ministeri d’Agricultura. “Si aquesta missió culmina amb èxit i el protocol es ratifica en aquests termes, podrem donar per obert un mercat llunyà, que hui és encara molt complicat, però que, pel potencial demogràfic que té i pel seu ràpid desenvolupament econòmic, es podria convertir en un futur en una alternativa vàlida amb la qual contribuir a reduir la dependència del nostre comerç exterior amb la Unió Europea”, destaca la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.