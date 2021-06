La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha aprovat la sol·licitud formal que va fer l’Ajuntament de Sueca el mes de febrer passat de posar el nom de la doctora Carmen Piera Cebrià al Centre de Salut Integrat (CSI) del municipi. “En el ple ordinari celebrat el febrer passat, la corporació municipal va aprovar per unanimitat una moció en la qual se sol·licitava a la Conselleria concedir el nom de la doctora suecana al Centre de Salut, en reconeixement a la primera dona universitària i metgessa de Sueca, i una de les pioneres de l’oftalmologia a València. A més, va ser una dona de profund caràcter humanista i, per això, continua sent tan recordada per gran part de la població suecana i també d’altres municipis pràcticament 45 anys després d’haver mort”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó, impulsor d’aquesta iniciativa. Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha suposat una molt bona notícia la concessió d’aquest nomenament al CSI de Sueca, “amb la qual cosa es permet donar visibilitat a la tasca d’una persona molt important per a Sueca que, potser, per la seua condició de ser dona, no va obtindre, en aquell moment, la rellevància que mereixia i li corresponia. Per això, des de l’Ajuntament, en un acte de justícia social i d’igualtat, li hem volgut brindar aquest homenatge”.

Fa uns dies arribava a l’Ajuntament la conformitat oficial per part de la Conselleria de nomenar a partir d’aquest moment, amb caràcter general, el Centre de Salut Integrat ‘Doctora Carmen Piera Cebrià’. Des de la Regidoria de Cultura, i després de consultar amb els representants de la Conselleria els passos a seguir, es treballa ja de manera coordinada amb el Centre de Salut en l’organització d’un acte honorífic amb el qual es farà oficial i públic aquest nomenament; un acte que comptarà amb l’assistència dels familiars de la doctora i representants de l’Ajuntament i de la Conselleria.