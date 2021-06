El president del Consell i secretari general del PSPV, Ximo Puig, va tornar a reclamar ahir al Govern d’Espanya el finançament que necessiten els valencians, en un acte organitzat pel PSOE federal des de València per a tota Espanya, que va comptar amb la presència del ministre de Transports i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, i de la secretària provincial del PSPV de València i diputada, Mercedes Caballero. El Centre del Carme de Cultura Contemporània de València va albergar aquesta jornada per a commemorar els 3 anys “de govern progressista” de Pedro Sánchez, iniciats amb la moció de censura de juny de 2018.

L’organització va portar l’acte ―difós per a tota Espanya― a València per desig exprés d’Ábalos i Sánchez. No debades, la Comunitat Valenciana és hui exemple de bona gestió de la pandèmia per a tota Espanya i l’autonomia més important i poblada on governen els socialistes. En aquesta línia, el líder del PSPV va recordar que prop del 50 % dels valencians estan ja vacunats i que només en ERTO s’han invertit 4.000 milions, i en ICO i finançament per a les empreses, 12.000 milions.

Puig va tornar a transmetre al Govern les “reivindicacions” de la Comunitat Valenciana, que, segons va manifestar, “aspira al fet que hi haja, ara i sempre, un nou sistema de finançament just i equitatiu”, una “necessitat” amb la qual espera poder comptar ja “enguany”. Sobre aquesta qüestió, va subratllar que s’ha produït “un punt d’inflexió fonamental” en les relacions de la Comunitat amb l’Estat central, amb l’arribada dels socialistes a l’executiu de Madrid. Tant que en algunes qüestions “s’ha avançat més en tres anys que en els 20 anys anteriors”, va destacar.

Tant en la lluita contra l’epidèmia com en la recuperació econòmica, el president del Consell, Puig, va mostrar el seu “suport total” al Govern d’Espanya i va assegurar que la Comunitat estarà “al costat” del president Pedro Sánchez, “quan calga prendre decisions per a millorar la vida de la gent”. Pel que fa a Ábalos, li va donar les gràcies públicament “per haver donat la cara” en els pitjors moments de la crisi sociosanitària. “Comptes amb el meu afecte”, va remarcar. Igual que Puig, Ábalos ―i abans Mercedes Caballero― van posar en valor la gestió realitzada pels socialistes durant la pandèmia per a combatre la crisi sanitària i econòmica que ha portat aparellada.

“No vull ni imaginar-me què hauria passat si haguera governat el PP durant aquesta crisi”, va reflexionar. Hauria aplicat mesures marcades “per les retallades sanitàries i socials” i s’hauria centrat a “salvar la banca” per a dissenyar un escenari de “desocupació i desnonaments”, va relatar. En canvi, va subratllar, el PSOE només en els ERTO “ha destinat 40.000 milions a protegir els treballadors”. Per això, “quan pregunten ‘on estan els diners?’, és fàcil respondre’ls: a la butxaca dels treballadors”.

Ábalos va carregar contra el PP, contra el seu líder, Pablo Casado, i contra l’expresident José María Aznar. Els va acusar de ser “la dreta deslleial” i de “tindre un sentit patrimonial de l’Estat”: “Espanya pot patir tots els mals quan no estan governant ells”, va ironitzar. Per contra, va afirmar que el PSOE, des de Felipe González, passant per José Luis Rodríguez Zapatero i ara amb Sánchez, basa la seua manera de governar en “el coratge”. “Nosaltres venim a transformar, més enllà d’un model tecnòcrata de gestionar, no venim ni a surar ni a transitar ni a deixar passar”, va emfatitzar. Per la seua banda, la secretària general provincial, Mercedes Caballero, va destacar “el treball fet pels alcaldes i alcaldesses” del PSOE durant l’epidèmia “perquè han estat en la primera línia atenent els seus veïns i veïnes”. Caballero va destacar el treball realitzat pels socialistes a Madrid, en la Generalitat i en les diputacions, “malgrat les deslleialtats del PP” i “el soroll i els insults” de la dreta, va resoldre.

Aquesta setmana va transcendir que el PSOE federal havia triat València per a celebrar els seus 3 anys en el Govern d’Espanya. No és una decisió aleatòria perquè la Comunitat Valenciana i el PSPV ―que lidera un govern amb dues altres formacions progressistes― cotitzen a l’alça en el mapa del socialisme espanyol.

En els últims temps, han visitat el cap-i-casal ministres socialistes com Carolina Darias, María Jesús Montero, Juan Carlos Campo, el mateix Ábalos o fins i tot Pedro Sánchez, que va assistir al Congrés d’UGT-PV, juntament amb la vicepresidenta d’Economia, Nadia Calviño.

El novembre de l’any passat, Sánchez ja va decidir presentar a la capital valenciana el Pla de recuperació, transformació i resiliència de l’economia espanyola, el destinat a marcar l’estratègia d’execució de 72.000 milions d’euros de fons europeus fins a 2023. El president ho va qualificar en aquell moment com el “pla més important de la nostra història”.

La guinda, de moment, és que el 40é Congrés Federal, que haurà de reelegir Sánchez com a secretari general, es desenvoluparà a la capital valenciana els dies 15, 16 i 17 d’octubre.

El líder del PSOE vol que el congrés se celebre de manera presencial, la qual cosa suposaria la reunió d’entre 500 i 2.000 delegats de les federacions territorials de tot el país. S’estudien Fira València, el Palau de Congressos i la Marina com a possibles emplaçaments.