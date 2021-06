La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha confirmat hui que a la Comunitat Valenciana ja s’han vacunat contra la covid-19 “milers” de persones d’altres comunitats i de la Unió Europea que s’estiguen més d’un mes en territori valencià. La titular d’aquesta cartera, Ana Barceló, ha indicat que en la temporada estival que està a punt de començar estimen que vacunaran més persones d’aquest tipus, per l’alta quantitat de turistes que rebrà la Comunitat.

Barceló ha reclamat en declaracions als mitjans “que hi haja una reciprocitat” per part de les altres comunitats autònomes perquè allí vacunen també valencians desplaçats. En aquest sentit, ha considerat que s’ha d’arribar a “un criteri únic” amb les altres autonomies espanyoles. La consellera ha comentat que el Ministeri de Sanitat “ha de corregir” les dosis destinades a la Comunitat per a “seguir el mateix ritme de vacunació amb els valencians”. “Són vacunes que estem destinant a aquests desplaçats”, ha analitzat.

Segons Barceló, el procediment que se segueix amb persones que s’estiguen més d’un mes a la Comunitat és col·locar-les “al final” dels torns de la seua franja d’edat. En el cas dels ciutadans europeus, ja hi ha reciprocitat i està emmarcada dins d’un pla. “Hem de protegir els que estan al nostre territori, estem protegint-nos de la pandèmia”, ha dit, per la seua banda, la responsable de vacunació, Lola Salas. En qualsevol cas, les persones que estiguen menys d’un mes a la Comunitat no gaudeixen d’aquest benefici.

En el cas de ciutadans extracomunitaris, fonts de la Conselleria han dit a Levante-EMV que es vacunen totes aquelles persones que disposen, almenys, d’una targeta SIP provisional.

“Per ser destinació turística, es produirà més mobilitat, vindran a la Comunitat molts desplaçats”, ha asseverat Barceló, que, d’altra banda, ha indicat que això “és bo” perquè significa que arriben més turistes a la Comunitat. Així mateix, es va referir als valencians que se’n van de vacances a altres comunitats i són cridats a vacunar-se a la Comunitat: “estem en aquests moments treballant la comissió tècnica, estudiant aquesta situació, per a veure com podem articular un mecanisme per a les persones que hagen d’estar fora, per a poder vacunar-les abans o després amb la finalitat de no entorpir o alterar el seu pla de vacances”.

Estudien començar a vacunar menors d’entre 12 i 17 anys amb malalties greus

Barceló ha assegurat que està “en estudi” un plantejament per a començar a vacunar menors d’edats compreses entre els 12 i els 17 anys i que fins ara no han pogut acudir a escola com la resta dels seus companys per ser pacients de risc davant de la covid-19. L’estudi encara no ha conclòs i, segons Barceló, emmarca “joves que reunisquen una sèrie de criteris” i patologies. “M’agradaria aclarir que no és una vacunació de tots els menors”, ha puntualitzat Barceló, que lidera una conselleria que en l’actualitat ja inocula dosis contra la covid-19 a persones entre els 40 i 49 anys. Cal recordar, a més, que les vacunes encara no s’han aprovat per a ser utilitzades en menors de 12 anys, per això estudien vacunar la franja d’edat esmentada.

El president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i cap de servei de Medicina Preventiva de l’Hospital General Universitari d’Elx, Juan Navarro, especialista en aquest tipus de pacients, ha considerat en declaracions a aquest periòdic que, entre els menors que poden optar a vacunar-se contra la covid-19 haurien d’estar aquells que siguen pacients oncològics, aquells amb leucèmies i limfomes. També, els que siguen malalts renals en diàlisi i necessiten trasplantament i aquells les malalties cròniques dels quals afecten els pulmons. “Probablement, s’haurien de plantejar potser també les grans síndromes congènites que afecten greument la salut dels xiquets, en la majoria malalties rares”, ha analitzat Navarro.

Navarro ha opinat que “el que és lògic és que (la vacuna) funcione i funcione molt bé”, ja que els xiquets tenen “millors anticossos” que els adults, i que malgrat que encara no s’haja experimentat en totes les edats, “les vacunes tradicionalment s’han posat a xiquets”. Per això creu que en el futur succeirà una cosa similar al que passa amb la vacuna de la grip, que es pot aplicar a bebés a partir dels sis mesos d’edat. Fins ara, xiquets i adolescents de 12 a 17 anys ja es poden vacunar contra la covid-19, ja que els preparats de Pfizer i Moderna han aconseguit l’autorització per a fer-ho.