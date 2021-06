Un total de 24 dels 34 directors i directores dels serveis psicopedagògics escolars de la Comunitat Valenciana, coneguts com a SPE, van presentar ahir la seua dimissió a la Conselleria d’Educació. Així ho van comunicar des de la Plataforma en Defensa d’un Model d’Orientació de Qualitat, ja que consideren que “el desmantellament de la xarxa territorial comarcal” que farà efectiu la Conselleria el pròxim curs tindrà conseqüències “molt negatives per a la qualitat de l’escola pública valenciana, qualitat actual que tardarà molt de temps a recuperar-se”.

Segons la plataforma, el nou model —l’ordre per a implantar-lo es tractarà en la pròxima taula sectorial— arribarà de la mà d’una “decisió unilateral i excloent” d’Educació, per la qual cosa els professionals que actualment atenen els centres d’Infantil, Primària i Educació Especial —la Secundària no s’hi veu afectada, perquè ja té un model similar al que es vol implantar— creuen que es “menysprea” el “coneixement i l’experiència” que tenen.

Com va publicar Levante-EMV, al gener la Conselleria va presentar l’esborrany d’un nou decret que remodelarà per complet l’atenció psicopedagògica escolar a partir de 2021-2022 i que la setmana passada va aprovar el Ple el Consell.

La proposta consisteix a eliminar els actuals SPE —34 en tota la Comunitat Valenciana, amb una cobertura comarcal en molts casos— i crear equips d’orientació integrats en les escoles i en els seus claustres, perquè ara són externs.

Amb això, la Conselleria defensa que “les actuacions d’inclusió i orientació a l’alumnat de totes les etapes educatives s’asseguren un major èxit perquè s’afavoreix un seguiment més pròxim de cada cas”. Així mateix, juntament amb la nova organització, el departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà ha anunciat un augment de plantilla d’aquests especialistes, ja que es passarà dels 499 orientadors i orientadores actuals a un total de 841; i de 27 a 37 treballadors i treballadores socials. Al mateix temps, encara que ja no estaran els SPE, els centres mantindran un suport extern, amb unes noves unitats especialitzades d’orientació.

L’opinió de famílies i centres

La confederació d’AMPA Gonzalo Anaya “dona suport als canvis per a ampliar i reforçar la presència de professionals a les escoles”, i creuen que és el primer pas, però també demanen l’estabilitat de les plantilles i més formació. Així mateix, l’Associació de Directives d’Infantil i Primària (Adip-PV) ja va aplaudir la reforma, perquè compleix una “reivindicació històrica” dels centres.

No obstant això, per a la plataforma —i sindicats com STEPV i UGT, que donen suport a les protestes—, els SPE “han funcionat de manera eficaç i han respost a les necessitats de l’alumnat, especialment del més vulnerable, i les seues famílies durant més de 30 anys”, i critiquen que no hi haja “cap estudi ni anàlisi previs que justifiquen la necessitat i l’oportunitat” de la decisió del Consell.