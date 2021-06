Han sigut jornades dures, en què els efectius s’han vist obligats a treballar per relleus i instal·lar un sistema de basses per a gestionar la gran quantitat d’aigua necessària. L’incendi desencadenat la setmana passada en una nau industrial emplaçada als afores de l’Olleria ja ha sigut donat per extingit de manera oficial. Tots els bombers s’han retirat.

Fins al lloc del sinistre van ser mobilitzats efectius dels parcs d’Ontinyent, Paterna, Gandia, Alzira, Torrent i Xàtiva. Les instal·lacions han quedat en estat de ruïna i els últims treballs realitzats durant el cap de setmana s’han centrat en l’esfondrament del que quedava d’estructura, molt danyada després del pas de les flames. La gran quantitat de material inflamable acumulat ha causat que els treballs d’extinció duraren quasi una setmana.