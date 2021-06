És un rebot amb xifres històriques. La producció industrial valenciana va experimentar l’abril passat un increment del 59,9 % respecte al mateix mes de l’any passat. La pujada té un cert truc perquè abril de 2020 va ser el mes del gran confinament, en el qual les empreses dels sectors no essencials van abaixar temporalment la persiana, com posa en relleu el fet que els béns de consum no durador, en els quals s’inclou el sector alimentari, hagen registrat un augment molt inferior, en concret del 18,4 %, segons les dades fetes públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística.

L’alça de la producció industrial valenciana va estar deu punts per damunt de la de la mitjana espanyola, que es va quedar en el 50,3 %. Només Navarra, Galícia, el País Basc i Astúries van experimentar una pujada percentual més elevada que la valenciana. Si prenem en consideració els quatre primers mesos de l’any, que inclouen l’etapa des de gener fins a mitjan març, quasi normal en 2020 i plena de restriccions en 2021 per a lluitar contra una altra onada de la pandèmia, l’increment es queda en el 13 % a la Comunitat Valenciana, 2,7 punts més que la mitjana espanyola. Els augments interanuals més significatius es van produir en els béns de consum durador (215,5 %) i en els béns d’equip (178,4 %). La pujada en la indústria manufacturera es va quedar en el 72 %

Per branques d’activitat, el menor ascens correspon a l’alimentació, amb un 4,2 %, i el més unflat, al material de transport, amb un 913 %. A continuació figuren la indústria del cuiro i el calçat (190,8 %), la metal·lúrgia (167,8 %), la ceràmica (150 %), els productes minerals no metàl·lics excepte el taulell (142,9 %) i, tot i que va estar l’abril de 2020 a un rendiment acceptable per a ajudar a la consecució de mascaretes i material sanitari, la indústria tèxtil i de la confecció (134,4 %). El calçat, amb un 4,6 %, és l’únic que descendeix en l’acumulat de 2021, darrere del 9 % de maquinària i per damunt del 0,2 % d’alimentació i begudes.

Els proveïdors de l’automòbil preveuen créixer un 10 %

El sector de components d’automoció de tota Espanya va perdre el 15,7 % de la seua facturació en 2020 a causa de la covid-19, segons la patronal Sernauto, que per a enguany preveu un creixement del 10 %. Aquesta indústria auxiliar de l’automòbil, instal·lada en grans recintes com el de Ford a Almussafes, malgrat la complexa situació viscuda en 2020, va continuar destinant una alta inversió a R+D+I amb la finalitat d’afrontar amb garanties la transformació industrial i continuar a l’avantguarda tecnològica. En aquest sentit, aposten per la diversificació i l’eixida a l’exterior. Així ho du a terme el clúster de l’automoció de la C. Valenciana, que ocupa uns 30.000 treballadors i genera una facturació de 7.500 milions d’euros.