Hi ha ganes de normalitat després de la terrible pandèmia del coronavirus. Ganes d’eixir, de viatjar i de descobrir nous racons i llocs. Per això, la reobertura ahir del balcó de l’ajuntament de València i de tot l’itinerari visitable de l’edifici consistorial, després de 15 mesos, va ser molt ben rebuda pels valencians i els turistes. A més, com afirmava el mateix alcalde, Joan Ribó, va ser un acte “simbòlic”, ja que aquesta reobertura “suposa que l’ajuntament torna a ser el de tots els valencians” dins d’una tornada “tranquil·la i disciplinada” a l’anhelada normalitat.

Ahir, un total de 198 persones van visitar l’edifici consistorial i van eixir al balcó per a fer-se la seua foto de record. La xifra no és gens menyspreable encara que quede lluny de les dades anteriors a l’epidèmia. Abans de la covid, entre 800 i 1.000 persones diàries passaven pel consistori valencià, segons explicaven els agents de la Policia Local a Levante-EMV. A això, assenyalava un dels guàrdies de la porta principal, caldria afegir les visites turístiques organitzades, les excursions dels col·legis i els creuers. “Quan tot això es vaja recuperant, l’afluència serà cada vegada major”, apuntava un altre company.

Amb tot, la reobertura del balcó i de la resta de l’itinerari ―el Saló de Cristall, l’Hemicicle i el Museu Històric Municipal―, tal com van informar els conserges de la sala museística, va ser molt ben acollida ahir pels valencians i els turistes. “Hem tingut valencians i també gent d’Alacant i Castelló, a més de turistes nacionals del País Basc, Burgos i Madrid”, van explicar. I també, “turistes d’Alemanya, Romania, Eslovènia, Itàlia i França”. Un treballador del Museu comenta que als qui ens visiten “els encanta vindre a veure l’ajuntament. Especialment ―matisa― el balcó és un lloc molt emblemàtic perquè estan acostumats a veure’l per la tele, en les Falles”. Una altra companya subratlla que la reobertura de l’edifici consistorial proporciona “una satisfacció especial” als valencians perquè “tornen a sentir que són a sa casa”.

I és que aquestes dates són les millors per a fer aquest itinerari, tal com comentaven Nieves Cantera i Quique Morales, una parella de València als quals el Saló de Cristall els “ha impressionat”, subratlla Nieves. Van completar la visita amb la senyalització del terra, sense aglomeracions i amb un itinerari unidireccional, més el control d’aforaments i les mesures anticovid. “Havíem vingut fins a tres vegades per a veure’l, però no havíem pogut entrar per la pandèmia”, conta Quique. Per la seua banda, Eva Alonso i la seua cosina brasilera Jessica ja es van quedar amb ganes de veure l’ajuntament l’any passat. “És una meravella tota la visita”, va destacar Eva, que es va mostrar orgullosa que l’alcalde Ribó decidira obrir el balcó als veïns fa uns anys. Jessica va destacar “la vista de la ciutat des del balcó” com el que més li va agradar.

Un grup d’estudiants de Turisme i d’ADE de Madrid ―Alejandra Alarcón, Elena Cabello, Cristian Rodríguez i Jesús Caletrio― van aprofitar ahir per a fer una escapada a València. “Ens crida molt l’atenció la monumentalitat de la ciutat i els seus edificis”, remarcava una de les joves. Van posar per a aquest periòdic al Saló de Cristall.

El mateix que Mari Rede Mas, Lidia March, Francisca Lambies i Carmen Ferrer, quatre amigues de Buñol, que van veure la porta de l’ajuntament oberta i van decidir entrar-hi. “Hem vingut en el tren, som un grup d’amigues que de tant en tant ens reunim. Ara pegarem un volta pel centre i després anirem a veure la Mare de Déu. Buscarem un lloc per a dinar i, després, cap a casa”, deia una de les senyores.