CaixaBank va presentar ahir a València la seua nova exposició itinerant #InconformistesdelEsport, l’objectiu de la qual se centra a acostar l’esport paralímpic i els seus èxits a tota la societat. L’exposició, que viatjarà també a Madrid, Sevilla i Tòquio, es podrà visitar fins al 17 de juny a l’oficina All in One València de CaixaBank, situada al carrer de les Barques, número 2.

Els assistents podran descobrir de manera gratuïta totes les interioritats de l’esport paralímpic espanyol.