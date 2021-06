Els Premis Jaume I tenen sis ambaixadors més per a promoure i defensar la ciència, l’empresa, la investigació i la tecnologia a Espanya. Ahir es van donar a conéixer els premiats de la 33a edició en les sis categories en les quals es divideixen uns guardons que reconeixen i reivindiquen el talent des de la Comunitat Valenciana. Els premiats es van anunciar en un acte al Palau de la Generalitat presidit pel cap del Consell, Ximo Puig, i que va comptar amb la presència del president fundador, Santiago Grisolía; del president executiu, Javier Quesada; a més del vicepresident de la Fundació Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda.

A l’acte ―marcat per les mesures restrictives imposades per la pandèmia― també van assistir els patrons de la Fundació Premis Rei Jaume I, mig centenar de jurats de manera presencial i una vintena per videotelefonada, així com representants dels col·laboradors.

La 33a edició va premiar estudis en astrofísica teòrica amb el guardó Jaume I d’investigació bàsica a Licia Verde; treballs avantguardistes en la immunobiologia del càncer colorectal, amb el guardó d’investigació mèdica a Eduard Batlle; estudis en l’economia del comportament i anàlisi de les xarxes socials amb el premi d’economia a Antonio Cabrales; mètodes i aplicacions d’intel·ligència artificial amb el premi de noves tecnologies a Nuria Oliver; la trajectòria professional i els valors de Benito Jiménez amb el guardó a l’emprenedor i el treball sobre les interaccions de les plantes dels boscos, el de protecció del medi ambient que va rebre Fernando Valladares.

El vicepresident de la Fundació Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda, va recalcar la importància d’uns premis que aporten “el nostre gra d’arena perquè siguem conscients que un país sense ciència s’empobreix, un país sense investigació no avança, un país sense tecnologia no competeix i un país sense empreses no genera ocupació”.

A més, no va voler oblidar “la responsabilitat” dels empresaris per a contribuir “no només a la generació d’ocupació sinó transcendir el nostre entorn contribuint a fer de la nostra una societat més forta, amb més oportunitats i més compromesa”. Boluda va insistir, a més, en el fet que havia arribat l’hora de deixar de costat els interessos particulars i el “curtterminisme” i va urgir a “demostrar amb fets i recursos que s’aposta per la ciència”.