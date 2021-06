L’ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliott, ha assegurat que el seu govern ha decidit mantindre les restriccions per als viatgers britànics que visiten la Comunitat Valenciana, ja que considera que és impossible segregar els territoris dins de la Península donada la “fluïdesa” i mobilitat sense control que hi ha entre comunitats autònomes.

El govern anglés manté que no és possible excloure la Comunitat Valenciana dels altres territoris que conformen la Península i facilitar el turisme britànic aquest estiu tot i que “té xifres molt bones” i, segons va reconéixer en referència al control de la pandèmia, “han fet molt bona labor”. Elliot va dir que entenia la frustració del govern autonòmic però va recalcar que “desgraciadament, per la fluïdesa que hi ha a les fronteres entre regions, no és possible fer segregació dins de l’Espanya peninsular”.

Per contra, des de l’ambaixada britànica sí que van donar una certa esperança a les Balears i les Canàries, ja que assenyalen que “en principi” s’estudiarà el cas dels arxipèlags per separat per a la pròxima revisió del semàfor covid-19, d’ací a tres setmanes. En una entrevista a Europa Press Televisión, Elliott ha indicat que “en principi” s’atendrà la sol·licitud dels governs, tant d’Espanya com de les illes, per a catalogar aquestes comunitats per separat, però que “en la pràctica caldrà veure la situació sobre el terreny amb els científics”.

Tot el conjunt espanyol es manté de moment en color ambre dins del semàfor britànic. Per això, tots els turistes britànics s’hauran de sotmetre a una quarantena de deu dies quan tornen al Regne Unit, tot i que, des del passat 24 de maig, Espanya els permet l’entrada sense cap requisit.

Avantatges de la insularitat

L’ambaixador ha destacat que, de moment, només s’ha aplicat el semàfor a escala país, però s’han obert a estudiar les illes per separat per “la seua situació geogràfica”, per la seua condició d’insularitat, i pel fet que mantinguen, a diferència de la resta de comunitats, un control sanitari sobre els visitants.

L’ambaixador ha explicat que el semàfor mesura quatre factors principals, com són la incidència acumulada del virus, el nivell de vacunació ―per al qual ha assenyalat que “va avançant bé a Espanya, però que “té camí per recórrer”―, les variants que puguen aparéixer i la capacitat de seqüenciació que té un país.

Pel que fa a la possible revisió del semàfor per a Espanya, l’ambaixador confia que es puga modificar el nivell de restriccions en pròximes revisions. “S’està revisant la situació cada tres setmanes perquè la llista estiga com més actualitzada millor”, subratlla Elliot.