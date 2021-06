El president de Cámara Valencia, José Vicente Morata, va mantindre ahir una trobada amb la seua homòloga a Barcelona, Mònica Roca, a la seu de Cambra Barcelona. Durant la reunió, els responsables camerals van acordar convocar una trobada entre les cambres i les organitzacions empresarials del Mediterrani per a abordar la competitivitat del territori en matèria d’internacionalització, digitalització, formació i infraestructures, entre altres, segons va informar la corporació valenciana. La trobada impulsada per les dues institucions camerals es produeix en moments de màxima reivindicació del corredor mediterrani com a infraestructura bàsica per a impulsar el trànsit de mercaderies en ferrocarril per part dels ports de València i Barcelona, clau per a mantindre’n la competitivitat. Durant la reunió, també “van tractar temes d’interés per a les empreses, fonamentalment les pimes: la digitalització, la internacionalització i el desenvolupament d’infraestructures com els ports, les fires, els aeroports, la connectivitat de nodes logístics i el corredor mediterrani. En tots aquests “hi ha àmbits de col·laboració que permetrien incrementar la competitivitat dels dos territoris”.

Les relacions entre les cambres de comerç de València i Barcelona “han sigut molt intenses durant els últims anys. S’han mantingut reunions periòdiques per a defensar el corredor mediterrani, amb l’objectiu de treballar per a l’obertura internacional de les empreses, l’exportació i el turisme internacional, acompanyada per una aposta estratègica per les seues infraestructures d’àmbit europeu com el corredor mediterrani”.