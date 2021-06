Els serveis mèdics de la factoria de Ford a Almussafes (València) han començat aquest dijous a administrar la vacuna contra la covid-19 a 263 treballadors d’entre 50 i 59 anys.

Entre aquest dijous i demà divendres es vacunarà amb Pfizer aquests 263 treballadors, i dilluns que ve s’iniciarà la inoculació per a vora 2.400 empleats que tenen entre 40 i 49 anys, segons han informat EFE fonts de la direcció de la planta.

Les vacunes s’administren en quatre punts de vacunació distribuïts per les plantes de muntatge, motors, carrosseries i pintura, als quals acudeix cada treballador citat en funció del seu lloc de treball.

Ford, que actualment té una plantilla de 6.728 treballadors, ha assenyalat que els seus serveis mèdics estan autoritzats a la vacunació en la planta i habitualment desenvolupen en les seues instal·lacions la campanya de la grip i altres com el tètanus o l’hepatitis.

L’administració de les vacunes en les empreses, un procés que va començar aquest dimarts amb 40 empreses adherides a l’acord entre la patronal CEV, Fundació CEOE i la Generalitat, es fa seguint els mateixos grups i protocols que en la població general.

Com que l’inici de la vacunació amb Ford coincideix amb una setmana de suspensió temporal d’ocupació per a tots els treballadors, aquests s’han de desplaçar a propòsit des dels seus domicilis per a rebre la dosi.

Durant tota aquesta setmana l’activitat s’ha paralitzat a la factoria en aplicació de l’expedient de suspensió temporal d’ocupació (ERTO), tant les operacions de vehicles com motors i mecanitzats i, addicionalment, la producció de la furgoneta Transit Connect i l’activitat del torn de nit.

La parada d’activitat continuarà els pròxims 14 i 15 de juny en operacions de vehicles i en motors, segons la programació de l’ERTO per a aquest mes, que també inclou parar del 28 al 30 en fabricació de vehicles i el 28 i 29 en muntatge de motors.

Ford España va avançar els dies d’aplicació de l’ERTO de juliol a aquest mes de juny a causa del descens de la demanda i de la crisi dels semiconductors.