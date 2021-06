L’impulsor i primer director de l’IVAM, Tomàs Llorens, ha mort als 85 anys. Exconservador del museu Thyssen i exdirector del museu Reina Sofia, va ser una de les majors figures del sector cultural valencià.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat les condolences a la família durant el ple de les Corts aquest matí.

Llicenciat en Filosofia, Tomàs Llorens va ser professor d’Estètica a l’Escola d’Arquitectura de València entre 1969 i 1972. Des de llavors i fins a 1984, va ensenyar Teoria i Història de l’Arquitectura Moderna a l’Escola d’Arquitectura del Portsmouth Polytechnic (Regne Unit). Després de tornar a Espanya en 1984, va exercir de director general de Patrimoni Artístic en la Generalitat Valenciana.

Llorens va ser el primer director de l’IVAM (1986-1988) i de l’MNCARS (1988-1990) i, a continuació, conservador en cap del museu Thyssen-Bornemisza de Madrid (1990-2005). Entre 1996 i 2005 va simultaniejar el treball museístic amb l’ensenyament a temps parcial en les Universitats de Girona i Alacant.

Al llarg de la seua carrera, ha publicat més de dos-cents articles en revistes i catàlegs d’exposicions sobre estètica, teoria de l’art i història de l’art del segle XX.

Ha sigut comissari d’unes seixanta exposicions, una de les quals, “Miró: Tierra”, es va presentar en 2008 a Ferrara i, a continuació, al museu Thyssen-Bornemisza de Madrid.

L’última mostra que va comissariar va ser la retrospectiva d’Antonio López a la Fundació Bancaixa, juntament amb el seu fill Boye Llorens.

‘Llorens va establir les bases de l’IVAM’

El museu valencià ha lamentat la pèrdua de Tomàs Llorens, vinculat a l’IVAM des que es va fundar, i ha destacat la seua gran tasca com a docent, investigador i gestor cultural.

Per a Nuria Enguita, directora de l’IVAM, “la història de l’IVAM està vinculada estretament a Tomàs Llorens des que era només una idea, molt abans que el Centre Julio González obrira les portes. Va ser impulsor, fundador i primer director. Les propostes per a la col·lecció del museu constitueixen una herència imponent per a futures generacions de valencians i valencianes, un patrimoni artístic d’un valor incalculable”.

“Juntament amb Vicent Todolí, Tomàs Llorens va establir les bases del que actualment és l’IVAM, un museu valencià de referència del qual hui podem sentir-nos orgullosos i orgulloses. La seua figura va ser una peça clau per a la creació del museu. Entre altres coses, a la seua gestió devem l’imponent llegat de Julio González. És, sens dubte, un dia trist per al món de la cultura”.