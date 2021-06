Ja hi ha data perquè una de les obres més reivindicades i esperades per la ciutat de Gandia des de fa dècades comence a caminar. Es tracta del Palau de Justícia, l’edifici que substituirà els actuals i desbordats jutjats i que, a més, permetrà dinamitzar un barri com el de Santa Anna.

La Generalitat adjudicava ahir els treballs, que s’espera que arranquen el pròxim 9 d’agost perquè l’edifici puga estar acabat i en funcionament l’any 2023.

Amb la finalització de tot el procés administratiu es posa un punt i seguit a un procés que va necessitar l’impuls de Pla d’infraestructures judicials, un programa semblant al de l’Edificant, a través del qual l’Administració autonòmica cedia al consistori les competències per a la gestió del projecte amb la finalitat d’agilitzar-lo i avançar en els tràmits per a construir-lo.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Taller de Construcción TMR, SA per un import de 12,5 milions d’euros més IVA.

El nou Palau de Justícia de Gandia superarà els 16.000 metres quadrats distribuïts en cinc plantes i tindrà capacitat per a albergar 1.600 persones en unes instal·lacions “funcionals, modernes i sostenibles, i amb tots els serveis que es necessiten per a l’Administració de justícia”, com ha assenyalat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo.

La nova seu albergarà 10 jutjats, 6 sales de vistes, les dependències dels col·legis d’advocats i procuradors, la Fiscalia, el Registre Civil, el Gabinet Psicosocial amb cambra Gessell, l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, la clínica medicoforense, la Unitat de Valoració Integral i sis calabossos. En els nous jutjats treballaran 150 persones i estan dissenyats per a rebre, de mitjana, unes 300 persones cada dia.

Per a Bravo “era una prioritat posar fi a la dispersió dels edificis judicials a Gandia”. Aquest “projecte ambiciós representarà un abans i un després en la manera d’invertir en justícia”, assenyalava Bravo.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Diana Morant, valorava que a pesar de la pandèmia, “aquest projecte tan necessari per a la ciutat continue en marxa” i recordava que és “molt esperat” per la ciutadania després de la falta d’inversions dels governs del PP en la Generalitat. El vicealcalde, Josep Alandete, destacava que la construcció del Palau de Justícia “ajudarà a construir la continuïtat de la trama urbana entre Santa Anna i la plaça El·líptica, la qual cosa suposarà una regeneració urbana decisiva per a construir una ciutat amable”.