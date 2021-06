Una campanya de promoció de l’“ecotira” de comprar als mercats municipals ha acabat generant una certa polèmica per un dels eslògans mostrats almenys al Mercat Central, on dues persones portaven cartells promocionals amb el lema “Menja bé, caga bé”, un missatge que ha sigut qualificat de groller per molts venedors i desafortunat per la majoria. El PP, fins i tot, ha denunciat el fraccionament de contractes per a fer aquesta campanya, el cost de la qual és de 25.000 euros.

Segons el regidor del PP Santiago Ballester, aquesta campanya, que en origen tenia com a títol “Menja bé i salva el clima”, “ha generat un gran malestar entre els venedors dels mercats municipals. Aquesta mateixa setmana es va convidar els organitzadors a abandonar el Mercat Central. Però ens sembla ja molt greu conéixer el que ha costat aquest despropòsit de campanya, prop de 25.000 euros, i com s’ha realitzat. S’ha fraccionat la campanya en sis contractes menors fets a dit, alguns al límit legal dels 18.000 euros”.

El Grup Municipal Popular va denunciar “aquesta última ocurrència del Govern de Ribó i PSOE” de portar la promoció de l’ecotira de Mercavalencia als mercats municipals amb el suposat reclam de promoció “quan el que significa és una competència deslleial directa als centenars de llocs que paguen els seus impostos i taxes per la venda dels seus productes en els mercats municipals”.