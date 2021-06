L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), l’empresa pública dependent del Ministeri de Transports, no ha licitat cap obra relacionada amb el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana entre gener i abril de 2021, segons el balanç quadrimestral que publica la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana (CCCV).

Durant els primers mesos de 2021, Adif ha licitat obres per valor de 40,5 milions d’euros, encara que el gruix d’aquesta quantitat es destina a les obres per a implantar l’ample internacional entre Castelló i Vinaròs per 39,7 milions d’euros. La resta de contractes realitzats en el primer quadrimestre de 2021 inclou actuacions de millora o d’urgència en estacions d’Alacant i l’eliminació d’un pas a nivell també a la província alacantina.

Una situació que per al gerent de la Cambra de Contractistes, Manuel Miñes, suposa un “total abandó del Pla de Rodalia 2017-2025 de la Comunitat Valenciana per 1.436 milions d’euros”, presentat per l’anterior ministre de Foment, Íñigo de la Serna. Una planificació que acumula “retards decennals i sistèmics d’Adif” que ha passat de destinar “el 5,13 % del seu pressupost en 2019, ja per si mateix ridícul per les obres pendents, a un 2,47 % en 2020, i a un 3,99 % fins a abril”, assenyala Miñes. Pel que fa al contracte entre Castelló i Vinaròs, també recorda que es licita després de sis anys d’espera.

Únicament aquesta setmana (el 7 de juny) s’ha adjudicat el contracte d’1.011.094 euros (IVA inclòs) del projecte de renovació integral de via i plataforma entre Buñol i Utiel. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, també va anunciar al setembre la presentació d’un nou pla de Rodalia que continua sense conéixer-se.