El vicepresident de la Mancomunitat de l’Horta Sud i alcalde de Sedaví, José Cabanes, va participar en una nova reunió amb responsables dels centres comercials d’Alfafar, Massanassa i Sedaví, així com representants de la indústria de la zona i alcaldes dels municipis afectats pel projecte de modificació de la V-31.

En la trobada es van donar a conéixer les conclusions d’un informe encarregat a un estudi d’enginyeria que conclou que la reducció d’eixides de la V-31, plantejada en l’esborrany del projecte de modificació del Ministeri de Transports, provocarà un augment de la circulació per les vies de servei i un increment de les possibilitats de col·lapse d’aquestes vies, fonamentals per a l’accés als centres comercials i als municipis.

Els participants van tornar a mostrar la seua ferma oposició al projecte segons la redacció de l’esborrany al qual han tingut accés i la seua preocupació per les conseqüències que aquesta modificació de la V-31 pot comportar per a l’activitat comercial i per als accessos als municipis.

“Estem molt preocupats. Creiem que l’eliminació d’eixides en la V-31 aïlla els municipis que confrontem amb la via. A més del perjudici econòmic que pot suposar per a la indústria i els centres comercials dels nostres municipis, que són font de riquesa i de llocs de treball per als nostres veïns i veïnes”, explica Cabanes.