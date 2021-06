El Sindicat d’Infermeria (SATSE) a la Comunitat Valenciana afirma que els professionals del sector fan entre “1.000 i 1.500 hores extres al dia per a accelerar la vacunació” contra la covid-19, i culpen d’això el fet que la Conselleria de Sanitat bloqueja “la contractació de les infermeres inscrites” en la borsa de treball “amb l’objectiu de tindre-les disponibles a partir de l’1 de juliol de cara a les substitucions estivals”. Des del SATSE retrauen a la Conselleria que podrien haver contractat aquestes infermeres abans, al juny, per a reforçar, així, una vacunació que ara, segons el sindicat, recau en menys mans.

Segons SATSE, el problema es remunta a l’1 de juny, quan la borsa de treball va tornar a comptar amb infermeres en les seues llistes “després que Sanitat no renovara el contracte a 1.103 professionals de les 3.506 que mantenia contractades des de març de 2020”. Però la Conselleria, per al col·lectiu de treballadors, ha canviat la situació administrativa de les infermeres inscrites en la borsa “de ‘disponible’ a ‘no disponible’”. Afirmen que això “impedeix que siguen contractades pels departaments de Salut abans de l’1 de juliol”.

Aquest dia, Conselleria pretén contractar-les de nou per a cobrir les vacances del personal ja en servei. “En lloc d’això, la Conselleria hauria d’haver optat per continuar els contractes per a reforçar la vacunació al juny i cobrir les vacances del personal de juliol a setembre”, consideren. Segons el SATSE, les hores extres comencen a “passar factura” i a minar les forces de les infermeres valencianes, que, indiquen, demostren “enorme professionalitat”.

Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat considera que la quantitat de vacunes que es posen “són pràcticament les mateixes” cada setmana i que estan al voltant de les 400.000 dosis, expressen fonts de l’organisme a Levante-EMV. Per tant, creuen que “no és problema” que ara toque vacunar-se al grup d’edat amb més persones perquè les dosis que entren a la Comunitat són similars a les setmanes anteriors, i això fa que fins ara els torns s’hagen pogut cobrir “amb el personal de Conselleria”. A més, defensen haver renovat prop de 6.000 dels 9.000 contractes de reforç per covid-19 i que encara no s’ha presentat el pla de vacances, que determinarà a quin sector va cadascun dels 100.500 professionals que contractarà la Generalitat per al total de les seues àrees.