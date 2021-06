La patronal hotelera Hosbec ha llançat aquest divendres dues propostes al Govern i al Consell per a posar en marxa dos plans d’estímul de la demanda per al sector inspirats en el ‘Bo Viatge’ dissenyat per la Secretaria Autonòmica de Turisme i que ha tingut un grandíssim acolliment. Amb aquesta mateixa essència, la de subvencionar part del cost a l’usuari per a beneficiar així un sector molt danyat per la crisi, Hosbec ha sol·licitat a la Generalitat activar un programa bessó, però només per a majors de 55 anys. Les bases serien les mateixes: els establiments turístics interessats s’adhereixen al pla i els viatgers que s’hi allotgen rebrien un descompte del 50 % que assumirien les arques públiques.

La idea és prendre la iniciativa davant de la inacció del Govern quant a l’Imserso, la renovació dels plecs del qual continua estancada i no s’espera que propicie l’arribada de turistes fins a mitjan octubre. A més, el sector denuncia que les seues condicions actuals no són rendibles i demanava reformar-les, cosa que continua en l’aire. Per això, la proposta d’Hosbec és crear el ‘Bo sènior’ per a replicar el programa a escala valenciana, la qual cosa, segons els càlculs de la secretària general de la patronal hotelera, Nuria Montes, podria fomentar entre 100.000 i 200.000 contractacions aquest mateix exercici i podria “tapar el forat” que deixa el retard de l’Imserso. Segons Montes, el pressupost necessari seria d’uns 10 milions d’euros.

La segona proposta d’Hosbec amplia el focus a l’àmbit nacional i planteja exportar el ‘Bo Viatge’ a tota Espanya. La secretària general d’Hosbec ha destacat que aquest programa “ha sigut el model més reeixit” del país i, de fet, encara hi ha 40.000 persones en llista d’espera per a quan es reactive, ja que no està en marxa durant temporada alta i tornarà el 15 de setembre. “El sistema està testat i funciona”, ha afegit Montes. D’aquesta manera, s’incentivaria la mobilitat interna en un context de recuperació de la mobilitat, però encara amb xifres de turistes internacionals molt baixes.

Per a aquesta segona línia, que l’està negociant amb Moncloa, la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics, Hosbec estima que seria necessària una dotació de 500 milions d’euros i que aquests podrien fins i tot obtindre’s dels fons europeus, si bé no són massa optimistes amb el feedback rebut pel Govern. En qualsevol cas, Montes va destacar que aquests muntants no han de ser considerats com una “despesa” sinó com una “inversió”, perquè per cada euro destinat a aquesta mena de plans se’n recuperen 1,5, segons la líder empresarial.