La Comunitat Valenciana demanarà en el Consell Interterritorial de Salut que no siga obligatori l'ús de la mascareta en les platges i els espais naturals a partir del mes de juliol, "com ja recomanen els experts".

Així ho ha assenyalat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista amb À Punt en la qual ha recordat que la Comunitat Valenciana es manté amb la incidència acumulada més baixa d'Espanya, amb 40 casos per cent mil habitants, la qual cosa la converteix en "una destinació segura i que ofereix garanties d'estabilitat".

La proposta valenciana seria eliminar la mascareta en zones com platges, rius, muntanya o espais naturals en els quals hi ha ventilació natural (i per tant és difícil el contagi per aerosols) i la distància està garantida.

Els experts indiquen que la màscara en aquesta mena d'entorns «no fa pràcticament cap paper, ja que contagiar-se a l'aire lliure és molt improbable», encara que sí que destaquen la seua importància en els espais tancats. En aquest sentit, el mateix Puig ha insistit en l'entrevista que per a aquesta mena de locals serà fonamental la ventilació.

Així mateix, el president s'ha mostrat prudent sobre la idea de deixar de portar la mascareta en les grans ciutats, "per un fet simbòlic, perquè el virus està ací fora" i cal manifestar clarament que encara s'està "combatent" el coronavirus, per a això "la imatge de la mascareta és fonamental".

Ús de la mascareta a la Comunitat Valenciana

L'ús de la mascareta està regulat a partir de la Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 de caràcter estatal i que va ser aprovada al Congrés. Aquesta obliga a l'ús de la mascareta en espais exteriors sense excepció de la distància de seguretat, l'últim canvi.

No obstant això, en el que competeix a la Comunitat Valenciana, les mesures del Consell en matisen l'ús i en permeten l'exempció en situacions com fer esport, el bany en platja, piscina o rius i el descans posterior si es manté la distància de seguretat. No s'inclou, no obstant això, el passeig per la vora de la platja, en què l'ús de la mascareta continua sent obligatori.