El fins ara subdirector d'Informatius Diaris d'À Punt, Joaquín Ferrandis, ha comunicat hui la seua dimissió del càrrec de responsabilitat que ocupa des d'octubre de 2017, quan la radiotelevisió pública valenciana va començar a alçar el vol. Ferrandis s'ha acomiadat de la plantilla de la casa a través d'un missatge amb el qual anuncia la seua marxa per a embarcar-se en un nou projecte, a la recerca de "noves perspectives". El seu nom sona ara per a ocupar un lloc de confiança en la Generalitat.

Abans de recalar en À Punt, Ferrandis va treballar en mitjans com Valencia Plaza o la Cadena SER, encara que el gruix de la seua carrera l'ha forjat en el diari El País. Va ser reconegut amb el Premi Ortega y Gasset de Periodisme i amb el Premi de Periodisme Econòmic de la Cambra de Comerç de València. És autor del llibre L'Esquerra al sofà i ha sigut president i fundador de la Unió de Periodistes Valencians.

El periodista assenyala que la tasca desenvolupada fins al moment ha sigut molt dura i costosa perquè suposava iniciar de zero la nova televisió. El sobreesforç ha sigut encara major amb l'arribada de la pandèmia i Ferrandis apunta que era el moment d'agafar "una altra perspectiva" i encarar altres reptes professionals, ara que la cadena i els seus informatius estan consolidats.

La carta que ha remés hui a la plantilla acaba amb una menció als professionals d'À Punt perquè no defallisquen, ja que "un país sense mitjans públics segurament no és país ni és res". La comunicació traça un repàs pels "anys intensos" de cobertures de la cadena, que inclouen cinc processos electorals en un any, catàstrofes naturals, canvis de govern, operacions anticorrupció i una pandèmia sense precedents. "Poques vegades m'he sentit tan orgullós com en aquesta redacció", incideix Ferrandis.

En la radiotelevisió pública han tingut coneixement de la notícia hui, i encara no han decidit com cobriran la nova vacant en la cúpula tècnica. Ferrandis va ser el millor valorat en la borsa d'ocupació temporal oberta per la radiotelevisió pública per a ocupar la Subdirecció d'Informatius Diaris. En el lloc número dos va quedar la periodista Xelo Vicente, encara que aquesta va acabar assumint una de les prefectures de redacció i segueix en aquest càrrec. La tercera classificada va ser Elpídia Bellver, que fa poc va anunciar la seua renúncia al lloc que ocupa en la ràdio quan acabe la temporada de les Notícies del Matí. L'últim en la borsa de subdirector va ser Innocenci Ortin, que es va desvincular d'À Punt fa mesos.