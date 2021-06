La Policia Local de Manises va detindre, divendres passat, en una nau del polígon La Cova de Manises, un home, propietari d'una organització que comprava falsificacions per a després vendre-les al carrer.

Es van confiscar més de 5.000 articles falsificats de diferents marques comercials que haurien suposat, amb la venda posterior, més de 200.000 euros per al detingut.

Segons fonts de la Policia Local de Manises, el cost de la compra s'estima en uns 60.000 euros, per la qual cosa es calcula que el detingut pretenia guanyar més del doble del valor de la mercaderia en revendre-la.

La regidora de l'Ajuntament de Manises Carmen Moreno ha destacat que “aquests articles falsificats fan molt de mal al comerç que sí que paga impostos. La ciutadania hauria de conscienciar-se de no comprar en el mercat negre, ja que només beneficia una minoria”. “També vull aprofitar per a estendre la meua felicitació al cos de policia que ha fet possible aquesta detenció”, ha afegit Moreno.

Entre els articles falsificats requisats hi ha roba, complements, cosmètics (perfums) i sabates de grans firmes de moda i marques reconegudes en la indústria.

La Policia Local assegura que s'ha pogut detindre el propietari de la nau després de tasques de seguiment i vigilància de la venda de carrer de productes falsificats.