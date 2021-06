La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha proposat multar amb 2,3 milions d'euros a Peter Lim per considerar que el club ha incomplit els acords previstos pel València en la primera fase de l'ATE (Acció Territorial Especial) del Nou Mestalla. El València CF, no obstant això, malgrat l'informe elaborat per la conselleria d'Arcadi España a petició de Rafael Climent, considera que això no és aplicable i a més no té constància d'aquests documents que puguen suposar aquesta sanció al màxim propietari de l'entitat.

Els experts assenyalen, en qualsevol cas, a Meriton com el gran culpable del fet que no s'haja complit amb el previst i promés després de signar anys arrere, i proposen a Economia, conselleria de la qual depenen les sancions i càstigs, que multe a Meriton, propietària de l'entitat, amb Peter Lim com a màxim responsable.

El València CF, per la seua banda, no es mou d'aquesta postura i considera que no és aplicable aquest tipus de sanció econòmica i, a més, insisteix que no té cap constància de l'informe revelat en la jornada d'aquest dilluns 14 de juny.