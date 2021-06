L'Ajuntament de València ha aprovat el VII Pacte per a l'Ús de la Ciutat de València, «una clara aposta per a accelerar la recuperació econòmica de la ciutat després de la crisi sanitària», tal com ha assegurat la responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

A més de l'Ajuntament de València, són integrants del Pacte la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), la Unió Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV) i CSIF. Així doncs, el VII Pacte per l'Ocupació a la Ciutat de València 2021-2024 parteix del principi i convenciment compartit que les millors polítiques per al foment de l'ocupació, la formació, l'emprenedoria i el desenvolupament econòmic són les que es basen en acords i aliances nascudes del consens entre les administracions públiques i els agents econòmics i socials.

«Cal assenyalar que aquest pacte s'aprova en un context d'emergència sanitària causada per l'expansió de la covid-19 que ha provocat conseqüències notables en el mercat laboral, en l'ocupació i en l'economia valenciana, espanyola i mundial, que probablement continuen tenint conseqüències per al futur», ha recordat la regidora Pilar Bernabé. «Les ajudes i incentius econòmics aprovats per les administracions estan amortint l'impacte de la crisi, ja que mantenen la liquiditat de les empreses i els ingressos de les famílies, però, així i tot, la pèrdua de renda i ocupació pot amenaçar el desenvolupament futur, per la qual cosa es tracta d'evitar que aquestes conseqüències perduren en el mitjà i llarg termini. En aquesta línia hem treballat des de l'Ajuntament de València en coordinació amb la Generalitat i la Diputació de València en el desenvolupament del Pla Resistir. I a València hem vist que, gràcies a aquestes mesures, a poc a poc s'està recuperant l'ocupació des de fa tres mesos», ha assenyalat Bernabé.

Pacte de reconstrucció

Amb tot, el Pacte s'emmarca en el document de conclusions aprovat per la Comissió Especial per a la Reconstrucció de València, denominat «Acord marc per a la reconstrucció de la ciutat de València en el context post-covid-19», ratificat pel Ple de l'Ajuntament de València, en data 7 de juliol de 2020, i específicament en el seu eix 2 «Reactivació econòmica», a través de les línies corresponents, i en el Marc estratègic de la ciutat de València per a estructurar el desenvolupament de l'Estratègia urbana València 2030, concretament a través d'una de les mirades per a repensar la ciutat, com és la d'aconseguir una ciutat pròspera i emprenedora.

«Ara, amb l'oportunitat que brinda la signatura d'aquest nou pacte per a l'ocupació, al costat dels agents econòmics i socials, l'Ajuntament ha creat un full de ruta amb 51 mesures per a la millora de la formació i ocupabilitat, el foment de l'ocupació i la inserció, el foment de la igualtat entre dones i homes, de la igualtat i diversitat, l'estímul de la cultura emprenedora, de l'emprenedoria i de l'economia social en el marc del desenvolupament sostenible, l'impuls de la innovació i transformació digital, la preservació del teixit empresarial i de l'ocupació en el context post-covid-19», conclou Pilar Bernabé.