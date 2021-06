La direcció de CaixaBank ha presentat als sindicats una nova proposta de compensacions per als empleats que isquen de l'entitat en l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que suposarà l'extinció d'uns 7.400 llocs de treball.

Segons van informar a Europa Press fonts de l'entitat, en la reunió de la taula negociadora d'aquest dimarts el banc ha incrementat la quantia que ofereix a tots els col·lectius afectats, destacant la creació d'un nou esquema de compensació per als empleats d'entre 56 i 63 anys.

Aquests treballadors podran adherir-se al pla de reestructuració amb una renda mensual del 56 % (abans el 54 % del salari fix) i un conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys. Una novetat és que podran triar entre percebre el 56 % del salari fix i mantindre el 60 % de les aportacions de l'entitat al pla de pensions o renunciar a les aportacions d'estalvi al pla de pensions però que la renda mensual del 56 % es calcule no sols sobre el salari fix, sinó sobre el conjunt de la remuneració fixa i variable de l'any 2021 (amb un màxim de 10.000 euros).

D'altra banda, CaixaBank ha proposat que els treballadors de 54 i 55 anys que isquen de l'entitat obtinguen una renda mensual corresponent al 54 % del seu salari fix, així com el 60 % de les aportacions d'estalvi al pla de pensions, fins a complir els 61 o 62 anys. També es mantindria el pagament del conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys.

La indemnització per als empleats de 52 i 53 anys s'eleva a un pagament únic de sis vegades el 52 % del salari fix.

Per als menors de 52 anys, s'inclouen primes per antiguitat de 5.000 euros (si fa més de 10 anys que treballen en el banc) o de 1.000 euros (els d'antiguitat inferior), i la compensació es manté en els 35 dies per any de l'oferta anterior, amb un màxim de 24 mensualitats.

El termini per a arribar a un acord s'estén fins al 29 de juny, després d'acordar-se recentment una pròrroga del període de consultes.