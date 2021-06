El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha anunciat que la Fira de Juliol inclourà en els festejos, el pròxim dia 24, un homenatge a la tradicional Batalla de Flors que, a causa de les restriccions pel coronavirus, no podrà celebrar-se enguany.

«Celebrarem una Fira de Juliol de mínims», però el més rellevant és que «tornem», va afegir el regidor. Així doncs, per fi es podran realitzar activitats als carrers i els valencians podran eixir a festejar amb les lògiques restriccions que imposen les autoritats fins llavors.

Galiana ha exposat que a la plaça Manises els floristes muntaran en directe tres carrosses diferents. Aquests artistes mostraran el procés de realització de les carrosses, per a evocar el tradicional acte de la Punxà, mitjançant «una exhibició al carrer», com ha exposat el regidor. Els valencians podran gaudir del resultat d'aquest treball floral a partir de les 19 hores del dia 24, ja que la Batalla de Flors és el que tanca tradicionalment la Gran Fira València, i en aquesta ocasió, la contesa floral no podrà realitzar-se com altres anys.

Així, encara que la Batalla de Flors no es farà, perquè les autoritats sanitàries prohibeixen els espectacles itinerants per la pandèmia, el regidor expressa que han volgut «retre homenatge a la Batalla de Flors». D'aquesta manera, l'exhibició permetrà «que la gent puga veure com es treballa la flor» en aquesta mena d'esdeveniments.

D'altra banda, València omplirà els seus carrers d'espectacles pirotècnics al llarg dels dissabtes de juliol. El 10 de juliol tindrà lloc un castell de pals; el 17, mascletaes nocturnes en dos punts diferents de la ciutat, i el 24, castells de focs artificials , en tres llocs diferents. La realització d'aquests actes pirotècnics, com ha destacat el regidor, «servirà de prova de cara a les activitats falleres que tindran lloc el mes de setembre» d'aquest mateix any.

Varietat d'esdeveniments

La Gran Fira de València albergarà una àmplia varietat d'esdeveniments i espectacles. Inclourà el Correfira, entre el 7 i el 25 de juliol, amb més de trenta activitats culturals, d'oci i lúdiques en els diferents pobles i barris de València. Destaquen, entre aquestes, monòlegs d'Óscar Tramoyeres, Manu Badenes, María Zamora o Pepa Cases. Totes es faran en diversos barris i pobles de València que els «ompliran de cultura», segons Galiana. D'altra banda, entre les 19 i les 23 hores del 24 de juliol, tindran lloc les actuacions de Pep Gimeno «Botiffarra» o María Juan, la Jazzwoman Band o la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Així mateix, hi haurà una gran varietat d'actes per a famílies i els més menuts, dins de la Menuda Fira. Aquesta activitat comptarà amb concerts com els de Ramonets, Dani Miquel o Seda Jazz Happy Jazz. El regidor ha presentat, així mateix, la imatge gràfica de la Gran Fira València d'enguany. «'Hola!' és el leitmotiv de la nostra campanya. Un 'Hola!' que resumeix perfectament que hem tornat, que som ací de nou, que donem la benvinguda a la Gran Fira València», ha comentat.

Durant la compareixença, Galiana va estar acompanyat per Fede Reyna, creatiu de la campanya, qui ha destacat que s'ha apostat per «un estil gràfic senzill, colorista, alegre i simpàtic» que juga amb les emocions. Aquest estil fa referència «a la música, la pirotècnia i la festa» i que, per això, «ens convida a celebrar», segons Reyna.

«Es programa així una Gran Fira amb actuacions a Benimaclet, Carpesa, la Malva-rosa, la Torre, Massarrojos, Natzaret, Pinedo, Campanar, Orriols o Nou Moles, amb quasi un centenar d'activitats, amb actuacions per a tots els públics», ha indicat el regidor.

Les activitats, com van assegurar els dos, comptaran amb totes les mesures sanitàries i protocols per a evitar i previndre el contagi de coronavirus, que s'aplicaran en tots els actes.