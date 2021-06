El grup d'experts que es reuneix periòdicament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha mostrat favorable a relaxar l'ús de la mascareta en exteriors, com ja havia suggerit Puig. No obstant això, recomanen portar-la en la butxaca per a usar-la i protegir-se sempre que, malgrat estar en espais oberts, no es puga mantindre la distància de seguretat per aglomeracions o en converses amb altres persones, com a possibles exemples.

Segons informen assistents a la trobada, els investigadors han constatat amb el cap del Consell que la situació epidemiològica és bona, amb una incidència estabilitzada al voltant dels 40 casos mentre s'avança en la immunització de la població. En aquest sentit, han posat en valor que la campanya de vacunació es desenvolupa a bon ritme. També són baixos i estables els resultats de les anàlisis en aigües residuals.

Els experts sí que han posat l'accent en el fet que la transmissió principal es produeix entre els grups de població més jove, principalment entre les persones de 17 a 24 anys i també entre 25 i 39. En bona part, assenyalen, són contagis asimptomàtics o lleus, per la qual cosa tenen poc impacte hospitalari. En tot cas, la població jove és la que més cura ha de tindre, insisteixen.

L'edat dels ingressats ha baixat, segons les dades analitzades durant la reunió. El major percentatge d'hospitalitzats s'ha traslladat a la franja de 51 a 65 anys, encara que la pressió assistencial és molt baixa, han subratllat.

Entre les persones que han participat es troben la secretària autonòmica de Comunicació, Beatriz Gallardo; la subdirectora general d'Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat Universal, Hermelinda Vanaclocha; l'especialista del Departament de Salut Pública de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Idelfonso Hernández; el vicepresident de la Fundació Institut d'Investigació en Serveis de Salut, Ricard Menéu, i el cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital General i de La Fe, així com director de l'Àrea de Malalties Cardiovasculars de l'Hospital La Fe, Anastasio Montero.

De la mateixa manera, hi han intervingut l'investigador de la Fundació d'Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Valenciana Salvador Peiró; el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de València, David Navarro; el director d'Investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Pérez; l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC i Premi Rei Jaume I 2013 Xavier Querol, i la investigadora i experta en l'aplicació dels mètodes de la intel·ligència artificial a la lluita contra el càncer Aurelia Bustos.

S'ha comptat també amb la participació de la científica Pilar Mateo, reconeguda internacionalment en el camp de la química; la biòloga Gloria Sánchez, científica investigadora de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC); el catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València Rafael Tabarés; el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Joan Romero, i el subdirector general d'Avaluació de la Gestió Assistencial de la Conselleria de Sanitat Universal, Ramón Limón.