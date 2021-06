Sagunt serà el municipi pilot valencià on s'implementarà Coasting+, un projecte europeu liderat per la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) i en el qual participa la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), l'objectiu de les quals és aplicar una nova metodologia de governança multinivell que permeta una gestió de la costa integrada per al turisme sostenible. En aquesta segona fase, s'implementarà en el municipi aquest innovador model participatiu que implica les administracions públiques, la ciutadania i les empreses en les estratègies per un turisme sostenible.

Aquesta nova eina, aplicada ja a Algesires i Motril, ha sigut desenvolupada en una primera etapa per socis de sis països europeus: Espanya, Itàlia, Grècia, Malta, França i Croàcia. A més, el projecte Coasting+ és una iniciativa cofinançada al 85 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i integrada en el marc del programa de cooperació transnacional Interreg MED.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha explicat que «la Unió Europea, amb el seu projecte Coasting+, pretén que les ciutats que compartim la característica de tindre port marítim i platja, però alhora un enfocament turístic, avancem, parlem entre nosaltres i compartim models d'èxit, i precisament tot això es basa en un projecte de participació en el qual tinguem en compte tots els agents».

Així mateix, el projecte Coasting ha dissenyat una metodologia inspirada en el contracte de costa, una eina de governança participativa originada a França com a mitjà per a restaurar, millorar o conservar la costa a través d'accions concertades per les administracions públiques, el sector privat i els usuaris.

Moreno ha destacat que «l'Ajuntament de Sagunt s'ha unit a aquesta iniciativa pilot. Participarem en aquest projecte europeu i, una vegada més, demostrarem la voluntat de participació de tots els agents per a continuar millorant la nostra ciutat des de l'àmbit costaner i turístic». En aquest sentit, els socis europeus de Coasting van realitzar 35 seminaris participatius que involucraven els agents institucionals, empresarials i socials relacionats amb la gestió de costa i el turisme sostenible. Després d'analitzar problemes i solucions, han identificat i sistematitzat un total de dotze bones pràctiques, que han servit de base per al disseny de nou estratègies per a la governança costanera i el desenvolupament turístic sostenible.