Estar de viatge en vacances no serà a partir del 15 de juliol un problema a la Comunitat Valenciana per a quedar-se sense la citació de la vacuna contra el coronavirus, o almenys aquesta és la idea amb la qual treballen en la Conselleria de Sanitat, segons la seua màxima responsable.

Així, Ana Barceló ha anunciat que aquest mecanisme, al qual ja en el seu moment va fer referència el president Ximo Puig, estarà habilitat a partir de la segona quinzena de juliol. Segons ha explicat la consellera, a partir d'aquest moment, la Generalitat Valenciana permetrà que els ciutadans indiquen en quines dates no estarien disponibles per trobar-se fora de la residència habitual.

Descarta el model d'autocites

Barceló ha assenyalat que encara s'està treballant en el model i que falten detalls per tancar, però la idea s'allunyaria d'altres sistemes com el d'autocites que tenen autonomies com Canàries o Andalusia.

L'objectiu d'aquest mecanisme és aprofitar els recursos al màxim i que ningú es quede sense immunitzar per trobar-se de vacances.