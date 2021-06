Compromís, soci del PSPV en l'Acord del Botànic, creu que el moment de plantar-se davant dels retards del model de finançament ha arribat. El síndic de la coalició valencianista, Fran Ferri, ha dit aquest matí a les Corts que cal plantar-se davant dels "menyspreus" de Sánchez.

Ha esmentat la falta d'inversió en els trens de Rodalia, l'augment del preu de la llum, la falta de regulació del preu dels lloguers o els retards en la reforma del finançament i en la reestructuració del deute històric, que considera que són motius suficients per a plantar-se. "Compromís no va donar suport al Govern de Sánchez i Podem per a això", ha dit Ferri.

Puig no ha contestat al síndic de Compromís. Però en resposta al PP, el cap del Consell ha reclamat als populars que faciliten des del Congrés el consens necessari per a avançar en la reforma del finançament. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha reivindicat avanços amb l'assumpció per part del Govern d'Espanya de criteris com el de la població ajustada que defensa el Consell.

El PP també ha denunciat el menyspreu del Govern pel que fa al finançament. La síndica, Eva Ortiz, ha retret a Puig: "O aportes o t'apartes". A més, ha exigit una reunió del Consell de Politica Fiscal i Financera (CPFF) de la qual isquen un calendari i terminis per a la reforma del finançament.