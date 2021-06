El comité d'amarradors del port de Sagunt denuncia l'incompliment de l'acord d'empresa i anuncia mesures. La Federació de Serveis a la Ciutadania de CC.OO. PV denuncia la situació del personal per l'incompliment continuat de l'acord d'empresa i per les pràctiques abusives a què està sotmés.

La plantilla considera injustificable que després d'haver treballat intensament, en qualitat de treballadors essencials durant la pandèmia de la covid-19, assegurant la cadena de distribució de proveïment de tota la Comunitat Valenciana, se'ls negue el dret a la compensació de les maniobres de vaixells quan estan en jornada de descans.

Des del comité d'empresa adverteixen que “cada vegada són més els vaixells de càrrega de gas que estan atracant al port de Sagunt i s'està cridant els amarradors en període de descans, amb el risc en la seguretat i l'acumulació d'hores i de càrrega de treball que suposa això, sense que se'ls compense ni econòmicament ni en jornada de descans”.

La plantilla, que compta amb una àmplia experiència en el sector de la mar i en el tràfic interior, ha estat denunciant jornades de més de 16 hores de treball consecutives, una pràctica que impedeix la prevenció de riscos laborals i vulnera el seu dret fonamental al descans. Des del comité denuncien l'incompliment de les jornades especials de treball i de l'acord d'empresa signat l'any 2019, que establia l'obligatorietat de compensar les hores al personal en descans, com a mínim en jornada de descans.

El sindicat denuncia que també se'ls està exigint la recollida i remoció de cintes transportadores de fertilitzant a la terminal de Bergé – Porlesa, sense cap mena de formació i certificació, i la recollida de tones de fertilitzant amb una pala com a única eina i sense els mitjans necessaris a l'efecte. Per tot això, el comité ha convocat una assemblea general en la qual, arribat el moment, es decidiran les mesures de pressió que s'emprendran, així com possibles mobilitzacions per a garantir els seus drets laborals.