El regidor de Protecció Ciutadana Aarón Cano ha iniciat els tràmits per a retirar-li la medalla que se li anava a concedir a l'oficial de la Policia Local de València Juan Bautista P. M., després d'haver sigut condemnat aquest agent a 1 any i 5 mesos de presó per un delicte reiterat d'abusos sexuals que va cometre sobre una subordinada, durant la seua època com a cap de policia d'Aldaia.

Aarón Cano ha acordat incoar l'expedient per a revocar la distinció honorífica que se li anava a concedir a aquest policia com a reconeixement als seus 25 anys de servei. En concret, se li anava a atorgar la Creu al Mèrit Professional en modalitat blanca, que ja no se li concedirà.

Cal recordar que, ja a la fi d'octubre de 2020, el regidor Aarón Cano va decidir suspendre el lliurament d'aquest distintiu a aquest agent, que després d'anys de servei a Aldaia va decidir tornar a València, quan es van iniciar les actuacions judicials contra ell. Poques hores abans de l'acte anual d'imposició de les condecoracions, col·lectius feministes van mostrar la seua repulsa i van fer arribar al cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, al regidor Aarón Cano i a l'alcalde, Joan Ribó, la protesta per aquesta medalla. En aquell moment, Juan Bautista P. M. estava sent investigat encara, però, davant del dubte, el regidor Aarón Cano va decidir suspendre el lliurament del reconeixement fins que no hi haguera una sentència ferma. Ara, a penes una setmana després de conéixer-se la decisió judicial, el regidor ha actuat de manera fulminant per a retirar-li definitivament la medalla, que, per un altre comunicat, mai va arribar a rebre de manera definitiva. Juan Bautista P. M. ha sigut inhabilitat i suspés de sou i de feina, després del pacte amb la fiscalia.