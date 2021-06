L'oratge a València torna a anunciar pluja i tempestes a partir de demà, dijous 17 de juny, quan mitja Espanya estarà en alerta per l'arribada d'una DANA que deixarà al seu pas molta aigua, tempestes i probablement una bona quantitat de pedra, cosa nefasta per a les collites.

A la Comunitat Valenciana, tota la província de Castelló romandrà en preemergència per precipitacions que poden descarregar més de 20 litres per metre quadrat en una hora i, a més, podrien estar acompanyades de pedra, segons la previsió meteorològica elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). No obstant això, a la de València s'esperen pluges que podrien ser "localment fortes" i amb "pedra", sobretot en la meitat nord del territori. I tot acompanyat d'una bona quantitat de pols en suspensió que deixarà els cels encara més blanquinosos i desagradables del que ho faran els núvols, perquè, encara que torne a eixir el sol, no ho farà amb la força habitual precisament per la calitja que es preveu per a les pròximes hores.

In February and March, Saharan desert dust events affected large areas of Europe, bringing high levels of particulate matter. The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service (CAMS) accurately predicted these events. More about these events & CAMS' forecasts

L'oratge a València: la previsió d'Aemet

En concret, a la província de València, les tempestes començaran aquesta pròxima matinada i, encara que s'estima que començaran per la mar, concretament en els municipis de litoral situats en la part sud de la província, com Cullera o Gandia, per exemple, prompte es traslladaran a l'interior del territori, on es mantindran quasi fins a l'alba.

Des de primera hora del matí s'esperen, si no tempestes elèctriques, sí almenys pluges en quasi tot el territori, encara que, després, serà molt possible que el sol torne de nou a deixar-se veure. En alguns punts podrien repetir-se les tempestes ocasionals o alguns aiguats però, a poc a poc, els núvols aniran deixant pas al sol, o almenys a intervals de sol i núvols. A última hora de la vesprada, la previsió és que la inestabilitat atmosfèrica desaparega i el sol brille de nou en gran part de la província de València.

De manera generalitzada, Aemet pronostica per a demà dijous "cels nuvolosos o coberts al principi" de la jornada, "amb ruixats generalitzats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts i amb pedra en la meitat nord"; les precipitacions "aniran remetent a partir del migdia amb l'obertura de clarianes", encara que les pluges "seran probables a la vesprada en l'extrem nord" de València i, de manera aïllada, "en altres zones de l'interior".

Les temperatures baixaran, excepte les màximes en el litoral, que es mantindran estables.

L'oratge a València ciutat

L'oratge a València ciutat estarà també marcat per la pluja. De fet, les precipitacions estan garantides en la primera meitat del dia, segons Aemet, encara que s'espera que no siguen quantioses però que sí que arriben acompanyades de tempesta. La major probabilitat que es registren ruixats serà a primera hora del matí. Les temperatures seran molt similars a les de hui, fins i tot una mica superiors pel que fa a les màximes, ja que Aemet preveu valors tèrmics de fins a 30 graus a l'ombra i mínimes de 21 °C.