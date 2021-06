PSOE i Unidas Podemos han aconseguit un acord per a desplegar, en el marc de la nova Llei d'habitatge estatal, un sistema de regulació pública dels preus del lloguer per a frenar les pujades abusives d'aquests.

Fonts d'Unidas Podemos han subratllat a Europa Press que el PSOE ha acceptat, "per primera vegada" des que van començar les negociacions, aplicar aquesta regulació del lloguer i ha cedit a la seua proposta, davant del model d'incentius fiscals que proposaven els socialistes.

Per la seua banda, des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han indicat que precisament la seua proposta se sustenta en la "congelació" de contractes en zones tensionades i recalquen que no hi ha "limitació". D'aquesta manera, han recalcat que el plantejament que està sobre la taula és la seua proposta i entenen que la formació morada ha acceptat el model d'incentius a propietaris que baixen preus, que incloïa l'esborrany del text, més el complement del sistema de congelació de rendes en zones de mercat tensionades.

Precisament, la qüestió de la regulació del lloguer era l'aspecte principal que mantenia encallades les converses entre tots dos socis de coalició, aspecte ara desbloquejat en consensuar-se aquest sistema de control de preus.

No obstant això, fonts de l'espai confederal han especificat que la regulació que proposa el departament d'Ábalos "no permetria baixades dels preus del lloguer", tal com recull l'acord pressupostari entre les dues formacions, "ni donaria cobertura" a la Llei catalana d'habitatge, la primera a regular els preus del lloguer a Espanya, i que està aconseguint importants resultats a Barcelona i altres municipis.

A més, els equips negociadors continuen treballant "intensament" per a aconseguir un acord, ja que els "més de quatre mesos de retard són ja injustificables davant de l'emergència residencial que viu el país", aprofundeixen des d'Unidas Podemos.

Aquest matí, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat en el Congrés que la nova Llei d'habitatge buscarà "controlar les pujades abusives en els preus del lloguer", i que a partir de la declaració de zones tensionades es limitaran els increments de preu "per a tractar de congelar aquests lloguers".

Tot això sense "evitar" l'oferta i a partir de mesures que en aquests moments estudia el Ministeri de Transports, entre les quals també es troben l'allargament de contractes i incentius fiscals, ha explicat Ábalos.