El Col·lectiu Ciutat Vella i Viva ha iniciat una nova etapa amb la incorporació d'associacions i entitats que se sumen a la plataforma associativa més nombrosa del centre històric amb l'objectiu d'activar un procés participatiu que permeta analitzar la situació real de Ciutat Vella, la definició de les prioritats i el full de ruta per a la reconstrucció de la que ha sigut una de les zones més colpejades i castigades per la crisi econòmica provocada per la covid-19.

De fet, el col·lectiu, integrat per les agrupacions que el conformen, com l'entitat cultural Intramurs, l'Associació Veïnal i del Comerç (Viure Ciutat Vella), l'Associació de Veïns de Ciutat Vella, l'Associació d'Hostaleria i Oci de Ciutat Vella (Albarca), l'Associació per a la Recuperació del Centre Històric (Archival), Falles de Ciutat Vella o l'Associació de Venedors del Mercat de Mossèn Sorell, ha presentat els nous objectius i les associacions que s'han sumat al projecte de la posada en marxa d'un pla transversal per a la recuperació i dinamització del barri.

Un projecte, han assegurat durant l'acte, que implica poder abordar un procés de diàleg amb totes les delegacions de l'Ajuntament de València i les administracions públiques competents, que permeta la participació real dels col·lectius directament afectats i preocupats per la cerca de solucions per a la recuperació del centre històric.

Per a això, i com a primer pas, l'organització ha anunciat la creació de l'Observatori de Ciutat Vella, que permetrà conéixer la situació real del districte i abordar un diagnòstic capaç de tindre en compte les diferents necessitats i sensibilitats de tots els agents que participen en la vida diària del centre històric.

Baròmetre sobre els majors problemes del centre històric

De fet, com a avantsala a la bateria d'estudis que s'aniran realitzant, el col·lectiu ha donat a conéixer un avanç del primer "Estudi sobre l'Impacte de la Crisi de la covid al centre històric", que assegura que el 82,2 % de les persones enquestades (residents, pimes i treballadors de tots els sectors professionals o entitats festives i culturals que operen al barri) defineixen l'actual situació de Ciutat Vella "com a roïna o molt roïna".

A més, l'estudi recull quins són els problemes més importants dels seus diferents barris. En aquest sentit, l'impacte de la crisi de la covid sobre els negocis és bastant o molt negatiu per al 90,32 % de les persones enquestades, la qual cosa el converteix en el problema més greu en aquests moments, ja que ha provocat el tancament definitiu de molts locals i que altres punts es mantinguen en la corda fluixa i amb escassa capacitat de resistència.

D'altra banda, la saturació de les obres en la zona, en aquests moments, és el segon problema en ordre d'importància per als veïns i les pimes segons el 86,02 % de les persones enquestades. De fet, asseguren que l'inici de la remodelació de les diferents places alhora està sent un autèntic hàndicap, ja que dificulta l'accés al centre i el converteix en un “búnquer”, a causa dels talls de trànsit; a més dels sorolls i els múltiples perjudicis que estan causant als veïns, amos dels locals i visitants.

En tercer lloc, la desaparició del turisme durant els últims 16 mesos és bastant o molt greu per al 84,95 %. En aquest punt, destaca la importància que al centre històric té el turisme, ja que el 76,8 % dels enquestats considera que és el motor de l'economia i de la creació d'ocupació per a la ciutat.

Finalment, en quart i cinqué lloc, se situen les actuacions de l'Ajuntament, per al 83,87 %, i les restriccions per la pandèmia, per al 55,99 %. Més concretament, sobre la gestió del consistori, les majors crítiques es concentren en el transport i la mobilitat, segons el 89,79 % dels participants en el sondeig realitzat en l'estudi.

El pla de reactivació econòmica ha de ser un punt d'inflexió

Durant la roda de premsa, el Col·lectiu Ciutat Vella i Viva, que ha mantingut, recentment, una reunió amb la responsable de l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha reconegut l'avanç que suposa l'anunci de l'edil de la posada en marxa d'un pla de reactivació econòmica per al districte, amb projectes per a la dinamització de l'activitat cultural, ajudes econòmiques directes per a les pimes que més han patit la crisi del coronavirus i l'activació de bons al consum.

Per als integrants de la plataforma associativa, es tracta d'iniciatives que han de marcar un punt d'inflexió en l'estratègia d'actuació de l'Ajuntament de València sobre el centre històric, que s'ha sentit “abandonat” durant la pandèmia.