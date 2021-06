El Ministeri de Sanitat ha aprovat crear tres nous grups de vacunació entre els 12 i 19 anys, els 20 i 29 anys i els 30 i 39 anys. A més, permetrà a les comunitats autònomes agrupar-los en un gran grup únic de vacunació en el qual coincidiran persones des dels 12 fins als 39 anys. L'objectiu de Sanitat és facilitar el procés de vacunació, accelerar-lo i aconseguir abans la immunitat de ramat contra el coronavirus.

Des del Ministeri insisteixen que en tot moment es mantindrà l'ordre descendent de vacunació i que sempre es vacunaran primer les persones de major edat. No obstant això, la possibilitat de solapar grups d'edat i crear un únic grup d'edat té avantatges per a agilitar el procés i la presa de decisions des de les mateixes comunitats autònomes sense dependre del Ministeri.

Aquest és precisament el principal canvi respecte a la conducta del Ministeri fins ara. Des que va començar el procés de vacunació, ha sigut el Ministeri el que ha anat marcant els terminis de cada grup d'edat i eren les comunitats autònomes les que, a continuació, començaven la citació. Quan un grup d'edat estava immunitzat i les primeres dosis s'havien administrat completament, i si el Ministeri no havia obert encara el termini del següent en tot el país, aquesta comunitat autònoma havia de demanar una autorització especial per a començar amb els més joves.

Aquesta circumstància ja ha ocorregut en algunes comunitats, com Ceuta, que ja ha demanat permís per a immunitzar els menors de 39 anys. No es tracta que hi haja dues velocitats diferents en el procés de vacunació ni que hi haja comunitats que ho estiguen fent molt més ràpidament que unes altres. La diferència és, en realitat, el nombre de persones que componen cada grup d'edat en aquestes comunitats. En el cas de Ceuta, per exemple, hi ha menys persones entre 40 i 49 anys que a la Comunitat Valenciana, i es requereix un període de temps molt menor per a vacunar-les.

Implicacions municipals

El mateix ocorre a escala municipal. I és ací on entra en joc també l'autorització del Ministeri per a crear el grup de vacunació únic. Des d'ara, cada comunitat autònoma podrà començar a citar en cada municipi segons es vaja completant la vacunació per edats en la localitat, indistintament de com evolucione en la resta de territori. Per exemple, si en una localitat es vacuna a tots els joves amb edats compreses entre 30 i 39 anys, Sanitat podria començar a citar els menors de 30 sense esperar que la resta de persones d'entre 30 i 39 de la comunitat autònoma estiguen completament vacunades.

Vacunació de xiquets i xiquetes amb malalties cròniques

Una altra de les implicacions que té el canvi de criteri del Ministeri és que es permet incorporar ja als plans de vacunació els xiquets i adolescents crònics i malalts oncològics. En el moment en què s'inicie la vacunació del macrogrup, Sanitat podria iniciar la vacunació d'aquests pacients crònics més joves per als quals, fins ara, no hi havia plans concrets.

Compatibilitzar la vacunació amb les vacances

La creació d'un macrogrup que podria solapar diferents grups d'edat també ajudaria a la vacunació durant el període vacacional. La consellera Ana Barceló ja ha anunciat la posada en marxa d'un sistema a partir del 15 de juliol en el qual la ciutadania podrà informar quan no estarà a la Comunitat Valenciana per a així no rebre la cita. Això podria generar un bloqueig en determinats moments per no poder acabar uns certs grups d'edat perquè es troben de vacances, un problema que amb el macrogrup quedaria resolt.