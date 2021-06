La Comunitat Valenciana ha notificat 207 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 397.472 persones. Per províncies, 9 a Castelló (41.261 en total); 71 a Alacant (148.764 en total), i 127 a València (207.446 en total). El total de casos no assignats es manté en 1.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 111 persones ingressades: 17 a la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 26 a la província d'Alacant, 4 en UCI, i 68 a la província de València, 14 en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 205 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, ja són 399.555 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.846 a Castelló, 149.111 a Alacant i 208.541 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

Des de l'última actualització, no s'ha registrat cap defunció per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.447: 807 a la província de Castelló, 2.842 a la d'Alacant i 3.798 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.937 casos actius, la qual cosa suposa un 0,47 % del total de positius.