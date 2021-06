L'«aliança mediterrània» que el president de la Generalitat, Ximo Puig, vol teixir amb altres territoris perifèrics comença a prendre forma amb l'impuls de nous espais de diàleg . «Establir una estratègia comuna en matèria social, econòmica i institucional» és l'objectiu de la primera cimera conjunta organitzada pels governs valencià i balear els dies 5 i 6 de juliol a Palma (Mallorca).

El conclave es va anunciar ahir, un dia abans que Puig torne a posar (hui) els peus a Catalunya per a participar en una taula redona sobre el model territorial, junt amb els presidents d'Andalusia, Balears i Galícia, en el marc d'un cicle de trobades organitzat pel Cercle d’Economia de Barcelona, inaugurat pel president català, Pere Aragonès, i clausurat per Pedro Sánchez.

Amb la cimera valencianobalear, els governs d'ambdues comunitats aspiren a potenciar els llaços de col·laboració per a impulsar polítiques relacionades amb la reactivació social i econòmica després de la pandèmia. La cita també estarà oberta a la participació d'agents socials, universitats, organitzacions empresarials i sindicals. Les dues autonomies, que porten diversos mesos treballant per a definir objectius i projectes compartits, també treballen en iniciatives conjuntes per a aprofitar de la manera més eficient possible els recursos procedents de Brussel·les, tenint en compte els vincles culturals, geogràfics i econòmics que uneixen els dos territoris.

El mateix ocorre amb Catalunya. Puig va conversar fa escassos dies amb Aragonès i tots dos van quedar a organitzar una pròxima trobada formal, previsiblement a València. El cap del Consell vol recompondre els ponts amb el veí del nord després d'un llarg període d'interinitat de les institucions catalanes, que va acabar amb la recent investidura del dirigent republicà.

Darrere dels moviments per a articular un front comú amb altres comunitats figura la voluntat de construir «una realitat territorial més cohesionada» i de reduir «el centralisme generador de desigualtats», amb qüestions com el finançament autonòmic en el punt de mira.