L'Ajuntament de Xàbia ha recuperat una de les creus que antigament servien per a marcar els límits del municipi, creus conegudes com a creus de terme. Està a la Plana, al Montgó, i assenyalava el límit entre Xàbia i Dénia. Des del segle XVII hi havia en aquest punt una creu, però la que ara s'ha realitzat és una perfecta rèplica de la que es va col·locar després de la Guerra Civil.

L'element patrimonial tallat en pedra tosca l'ha fet l'empresa artesana local Artosca. Les consultes fotogràfiques han permés que aquests artesans efectuaren una rèplica exacta de la creu robada en els anys huitanta. Els ornaments principals són un capitell corinti i l'escut de Xàbia llaurat en la creu.

L'Ajuntament ha recuperat en els últims anys les 16 creus històriques del seu terme municipal. Marcaven límits, cruïlles, antigues portes del recinte medieval emmurallat o se situaven en les ermites de conquesta.