La Comunitat Valenciana ha notificat 269 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 397.741 persones. Per províncies, 33 a Castelló (41.294 en total); 68 a Alacant (148.832 en total), i 168 a València (207.614 en total). El total de casos no assignats es manté en 1.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 118 persones ingressades: 17 a la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 25 a la província d'Alacant, 3 en UCI, i 76 a la província de València, 14 en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 187 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, ja són 399.742 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.864 a Castelló, 149.178 a Alacant i 208.643 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

Des de l'última actualització no s'ha registrat cap defunció per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.447: 807 a la província de Castelló, 2.842 a la d'Alacant i 3.798 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.019 casos actius, la qual cosa suposa el 0,49 % del total de positius.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que “la Comunitat Valenciana manté una incidència acumulada mitjana de 39 casos des de fa dos mesos, la qual cosa és un bon senyal”. En aquest sentit, afegia que “una mica més així, uns dies més, i crec que podrem dir que sembla que la cosa està molt controlada”.

Un total de 2.363.520 persones tenen una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. Amb la pauta completa d'immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la monodosi de Janssen) hi ha 1.427.987 persones. Per províncies: 175.208 a Castelló, 532.130 a Alacant i 720.649 a València.