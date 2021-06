Els veïns i veïnes del Vedat de Torrent que han eixit a passejar per la zona forestal de la urbanització han trobat un emotiu missatge en una de les zones de descans que hi ha a la urbanització. Es tracta d'un missatge d'una mare a un fill mort que ha commocionat aquells que han pogut llegir-lo per la sensibilitat que emana en tractar-se aquest banc "de l'últim passeig que vam fer".

Així, la mare explica que "no podies caminar més de deu minuts, i de la teua casa fins ací eren deu minuts i ací esperàvem i ens assentàvem a descansar".

El missatge continua i lamenta que com ara "no sé on estàs descansant, vinc ací per a recordar-te encara que no em puc traure del cap ni un sol minut aquest banc". A més, al costat del missatge, aquesta mare ha col·locat una rosa blanca, un objecte carregat de significat per a ella: "Si tantes llàgrimes esdevingueren roses, no tindria espai per a tanta rosa blanca, com tu eres, blanc, pur, bo".

La mare assegura que "vindré sempre que puga ací i pensaré que estàs a prop. La teua mare no t'oblida ni un moment, carinyo", diu el cartell.

La imatge del cartell ja circula per xarxes socials, ja que ha commocionat els residents de la zona, al costat de la Piscina Municipal del Vedat.